Вход/Регистрация Подписка

В России выявлено за сутки 6,5 тыс. инфицированных COVID-19

Москва, 09.07.2020

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявлено 6 509 случаев в 85 регионах. Уточняется, что у 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 707 301 случай коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в стране за все время эпидемии составило 10 843 человек, за последние сутки умерло 176 пациентов, выписано 8 805 человек, за все время выздоровели 481 316 пациентов.

В общей сложности в стране остается 215 142 активных больных по данных на 9 июля.

На первом месте по заразившимся короновирусной инфекцией продолжают оставаться США, где число инфицированных превысило 3 миллиона. На втором месте Бразилия - 1,7 миллиона человек. В Индии 742 тысячи инфицированных, и она оказалась на третьем месте. Россия на четвертой строчке с показателем более 700 тыс. заболевших за все время эпидемии. Замыкает пятерку лидеров Перу - 312 тысяч. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Коронавирус. Статистика регионы

В Москве зафиксирован рекордно низкий прирост коронавирусных больных за сутки, начиная с апреля, - 568 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 32 пациента, выписаны из российских больниц 1 173 человека. Таким образом коэффициент распространения инфекции и в Москве, и в России перешел в фазу снижения.  В Москве этот показатель равен 0,94, в России в целом 0,97. Для остальных регионов в среднем коэффициент равен 0,97.

На втором месте по количеству выявленных больных коронавирусом находится Санкт-Петербург (+292), далее следует Свердловская область (+276). В пятерке Ханты-Мансийский АО (+265) и Иркутская область (+243).

В Нижегородской области и Алтайском крае по 224 новых диагноза, в Ямало-Ненецком АО (+196), В Подмосковье (+192). Замыкает десятку рейтинга наиболее неблагополучных в плане распространения коронавирусной инфекции регионов Мурманская область (+153).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама