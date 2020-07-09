В России выявлено за сутки 6,5 тыс. инфицированных COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявлено 6 509 случаев в 85 регионах. Уточняется, что у 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 707 301 случай коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в стране за все время эпидемии составило 10 843 человек, за последние сутки умерло 176 пациентов, выписано 8 805 человек, за все время выздоровели 481 316 пациентов.

В общей сложности в стране остается 215 142 активных больных по данных на 9 июля.

На первом месте по заразившимся короновирусной инфекцией продолжают оставаться США, где число инфицированных превысило 3 миллиона. На втором месте Бразилия - 1,7 миллиона человек. В Индии 742 тысячи инфицированных, и она оказалась на третьем месте. Россия на четвертой строчке с показателем более 700 тыс. заболевших за все время эпидемии. Замыкает пятерку лидеров Перу - 312 тысяч. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Коронавирус. Статистика регионы

В Москве зафиксирован рекордно низкий прирост коронавирусных больных за сутки, начиная с апреля, - 568 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 32 пациента, выписаны из российских больниц 1 173 человека. Таким образом коэффициент распространения инфекции и в Москве, и в России перешел в фазу снижения. В Москве этот показатель равен 0,94, в России в целом 0,97. Для остальных регионов в среднем коэффициент равен 0,97.

На втором месте по количеству выявленных больных коронавирусом находится Санкт-Петербург (+292), далее следует Свердловская область (+276). В пятерке Ханты-Мансийский АО (+265) и Иркутская область (+243).

В Нижегородской области и Алтайском крае по 224 новых диагноза, в Ямало-Ненецком АО (+196), В Подмосковье (+192). Замыкает десятку рейтинга наиболее неблагополучных в плане распространения коронавирусной инфекции регионов Мурманская область (+153).