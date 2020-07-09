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В Москве с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах города

Москва, 09.07.2020

Начиная с 13 июля в Москве отменяется обязательное ношение масок на улицах города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. При этом он отметил, что сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции, добавил градоначальник.

«С 13 июля 2020 года... При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен», - пишет чиновник. Он уточняет, что ношение масок в транспорте и общественных местах по-прежнему является обязательным.

Помимо этого, начиная с 13 июля, образовательные учреждения заработают в очном режиме, в обычный режим работы вернутся школы и колледжи. Возобновят работу кружки, аттракционы, откроются детские лагеря и развлекательные центры. С 1 августа увеличится число зрителей спортивных соревнований с 10% до 50%.

9 июля в Москве зафиксирован рекордно низкий прирост коронавирусных больных за сутки, начиная с апреля, - 568 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 32 пациента, выписаны из российских больниц 1 173 человека. Таким образом коэффициент распространения инфекции и в Москве, и в России перешел в фазу снижения.  В Москве этот показатель равен 0,94, в России в целом 0,97. Для остальных регионов в среднем коэффициент равен 0,97.

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