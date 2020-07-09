Юань и китайские акции взлетели на фоне энергичного восстановления экономики Поднебесной

На финансовом рынке Китая ралли. Таким сильным, как сейчас, юань не был уже три месяца. Энергично работающий рынок ценных бумаг и ускоряющееся восстановление второй экономики планеты «разбудили» инвесторов. Юань укрепляется с конца мая. Сегодня, 9 июля, он впервые за четыре месяца перешел важный психологический рубеж – отметку в 7 юаней за американский доллар.

Укрепление китайской валюты проходит параллельно с ростом акций китайских предприятий и фирм. На этой неделе индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний, которые зарегистрированы в Шанхае и Шэньчжэне, вырос, как сообщает Financial Times (FT), на 10%.

Укрепление юаня ниже 7 за доллар является важным событием для китайской валюты, которая стала играть важную роль на международных финансовых рынках в прошлом году, когда Дональд Трамп обвинил Пекин в манипуляциях с национальной валютой. Торгуемый в режиме онлайн юань, которому разрешается отклоняться на 2% от курса главного банка Поднебесной, вырос на 0,2% и достиг отметки 6,9899 за доллар США. Торгуемый в оффошорах юань, менее жестко привязанный к курсу Центробанка, достиг отметки 6,9902.

«Мы видим, что Китай опережает многие западные экономики в выходе из карантина»,- объясняет Родриго Катрил,- старший аналитик по валютным вопросам в National Australia Bank.

В январе-марте в китайской экономике впервые более чем за четыре десятилетия был зафиксирован спад. Однако недавние признаки восстановления подействовали на инвесторов возбуждающе. Достаточно сказать, что в мае прибыль промышленных предприятий в КНР выросла на 6% по сравнению с прошлогодним маем.

«Это говорит о том, что экономика восстанавливается»,- уверен Дмитрий Власов из East Capital.

Государственные СМИ на все лады расхваливают «здоровые» бычьи рынки еще с понедельника. Однако по мере набирания оборотов и усиления юаня, тон китайской прессы становился все более осторожным.

Кроме китайского рынка ценных бумаг, на котором сейчас царит лихорадочный ажиотаж, китайской валюте также помогла относительная слабость главных западных экономик, некоторые из которых продолжают воевать с вирусными волнами. На текущей неделе доллар упал по отношению к ряду важных валют, включая фунт стерлингов и евро.

Юань, напомним, ослаб по отношению к доллару в прошлом году, в разгар противоречий между Вашингтоном и Пекином. Администрация Трампа доказывала справедливость и необходимость введения против китайских товаров тарифов на том основании, что Пекин якобы искусственным путем не дает юаню укрепляться.

Еще одной причиной для нынешнего укрепления юаня, по мнению специалиста по валютам в Bank of Singapore Мо Сыонг Сима, возможно, является, пишет FT, становящееся с каждым днем все более реальным избрание в ноябре новым президентом США Джо Байдена. Инвесторы считают, что Байден скорее всего не станет вводить на товары из Поднебесной новые тарифы.

Китайская экономика, тем временем, показывает все больше признаков восстановления после пандемии, но ее главные сектора сейчас вынуждены бороться с низким спросом в странах, где продолжает свирепствовать коронавирус COVID-19. По мнению специалистов, сейчас конкурентоспособность китайских товаров менее чувствительна колебаниям юаня.