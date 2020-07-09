Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы

Владимир Жириновский – лидер ЛДПР – пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с задержанием по подозрению в организации убийств бизнесменов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам политика, которые Жириновский произнёс в ходе пленарного заседания Госдумы, он благодарен чиновникам высшего разряда, что они не стали обращаться к нему с просьбой уговорить Фургала уйти с должность губернатора по-доброму.

«Иначе бы потом избиратели сказали: «ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты». Ничего мы не сдаём, а в качестве протеста можем сложить полномочия, надо будет – фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдёт отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак творится в стране», – цитирует Жириновского РИА Новости.

На заявление главы ЛДПР уже отреагировали в Кремле. В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Жириновского.

«У меня нет никакой реакции на это», – ответил Песков.

При этом он отказался давать оценку работе чиновника на посту главы региона, подчеркнув, что только суд может сделать выводы о связи Фургала с криминальным миром.

«Только суд, и предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», – резюмировал представитель суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ при содействии ФСБ задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в причастности к нескольким убийствам бизнесменов и покушению на убийство в составе организованной преступной группы. Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Сейчас чиновник уже находится в Москве, где с ним будут продолжены следственные действия. Губернатору предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следствие будет настаивать на его аресте. Фургалу инкриминируют преступления сразу по целому ряду статей УК - ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Причем, по данным следствия, глава Хабаровского края является организатором убийств.