Как спасти любую мебель от грязи?

Профессионалы своего дела быстро и качественно справятся с поставленной задачей, а именно очистят вашу мебель, которая станет, как новая. Чтобы выбрать подходящую службу химчистки, необходимо понимать, каким стандартам должна соответсвовать работа сотрудников, чтобы в процессе очистки они не насесли вред мягкой мебели. Как правило сотрудники фирм, давно работающие на рынке, такие как https://www.prosto-chisto.kiev.ua, прексрано знают как правильно обращаться с тем или иным видом покрытия и какие виды очистки использоваться для тканных и нетканных обивок. Стоимость работ напрямую зависит от материала обивки и степени загрязнения.

Особенности проведения химчистки мебели

Чаще всего в домах встречается мебель с текстильной обивкой. Химчистка такой мебель должна соответствовать рекомендациям производителя мебели. Если же их нет, то специалист прибегает к стандартам чистки определенных материалов обивки. Существуют различные материалы текстильной обивки, и к каждому определяется свой подход.

Помимо этого, в домах нередко встречается кожаная мебель. К ней применяется совершенно другая технология очистки. Однако если соблюдать все этапы очистки, то специалист гарантирует отличное качество химчистки и довольно долгий срок использования кожаной мебели.

Теперь перейдем к ещё более интересной теме, а именно к рассмотрению особенностей проведения химчистки мебели. Очень многое зависит от материала обивки, которой покрывают мягкую мебель. Обивка в свою очередь, предохраняет мебель от повреждений и придает ей эстетичный вид. Материалов для обивки мягкой мебели существует довольно много видов:

синтетические;

натуральные;

гладкая ткань;

ворс и другие.

Именно поэтому технология химчистки мягкой мебели начинается с определения материала, которым покрыта Ваша мебель. При неправильном выборе материала создается высокий риск порчи вашего имущества, поэтому тут нужно крайне ответственно к этому подходить.

И наконец, идет сама очистка, которая определяется специалистом. Качественнее всего проводить химчистку мебели с помощью пенного экстрактора или аппарата сухой и влажной химчистки. Так ваша мебель будет очищена на все 100%, и вы точно останетесь довольны.