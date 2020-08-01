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Как спасти любую мебель от грязи?

Москва, 01.08.2020
Любой владелец жилья, въезжая в свой новый дом, приобретает мягкую мебель. Каждому жильцу хочется видеть в своем доме не только комфортную и качественную мебель, но как можно дольше сохранить её первоначальный вид и чистоту. В процессе эксплуатации, особенно в случаях, когда в доме есть дети или домашние животные, мягкая мебель быстро теряет свой первоначальный вид и требует очистки. В таком случае самым оптимальным вариантом будет обращение за помощью в специализированную химчистку.
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Профессионалы своего дела быстро и качественно справятся с поставленной задачей, а именно очистят вашу мебель, которая станет, как новая. Чтобы выбрать подходящую службу химчистки, необходимо понимать, каким стандартам должна соответсвовать работа сотрудников, чтобы в процессе очистки они не насесли вред мягкой мебели. Как правило сотрудники фирм, давно работающие на рынке, такие как https://www.prosto-chisto.kiev.ua, прексрано знают как правильно обращаться с тем или иным видом покрытия и какие виды очистки использоваться для тканных и нетканных обивок. Стоимость работ напрямую зависит от материала обивки и степени загрязнения. 

Особенности проведения химчистки мебели

Чаще всего в домах встречается мебель с текстильной обивкой. Химчистка такой мебель должна соответствовать рекомендациям производителя мебели. Если же их нет, то специалист прибегает к стандартам чистки определенных материалов обивки. Существуют различные материалы текстильной обивки, и к каждому определяется свой подход.

Помимо этого, в домах нередко встречается кожаная мебель. К ней применяется совершенно другая технология очистки. Однако если соблюдать все этапы очистки, то специалист гарантирует отличное качество химчистки и довольно долгий срок использования кожаной мебели.

Теперь перейдем к ещё более интересной теме, а именно к рассмотрению особенностей проведения химчистки мебели. Очень многое зависит от материала обивки, которой покрывают мягкую мебель. Обивка в свою очередь, предохраняет мебель от повреждений и придает ей эстетичный вид. Материалов для обивки мягкой мебели существует довольно много видов:

  • синтетические;
  • натуральные;
  • гладкая ткань;
  • ворс и другие.

Именно поэтому технология химчистки мягкой мебели начинается с определения материала, которым покрыта Ваша мебель. При неправильном выборе материала создается высокий риск порчи вашего имущества, поэтому тут нужно крайне ответственно к этому подходить.

И наконец, идет сама очистка, которая определяется специалистом. Качественнее всего проводить химчистку мебели с помощью пенного экстрактора или аппарата сухой и влажной химчистки. Так ваша мебель будет очищена на все 100%, и вы точно останетесь довольны.  

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