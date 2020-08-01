Коронавирус COVID-19 в России: опубликована новая статистика по заболевшим и умершим

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 462 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 1 августа в 85 регионах РФ зафиксировано 845 443 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 646 254 (+8 114). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 14 058 (+95 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 690 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (+202). Далее следуют ХМАО (+170), Санкт-Петербург (+161) и Нижегородская область (+159).

Напомним, 31 июля в России было зафиксировано 5 482 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.