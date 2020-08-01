Курс доллара пробил важную психологическую отметку

В пятницу рубль продолжил стремительно снижаться к основным резервным мировым валютам. На вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 74,50, подрожав за сутки на 1,33 руб. Евро торговался по 88,02 руб., что на 1,34 руб. выше уровня закрытия торгов четверга. Таким образом, доллар вчера торговался выше 74,00 впервые с 14 мая, а евро преодолел отметку в 88,00 впервые с 30 марта.

По мнению большинства экспертов, рубль вчера продолжил падать в валютных парах на фоне локального спросом на валюту, который игроки объясняют конверсией дивидендов.

При этом, аналитики «Росбанка» считают, что ситуация для рубля сейчас складывается неблагоприятно буквально со всех сторон. Они отмечают, что на целый ряд глобальных факторов накладывается слабость сегмента ОФЗ, в том числе покупки доллара для хеджирования длинных позиций в госдолге.

«Кроме того, давление на рубль оказывает окончание периода налоговых платежей, а также обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту», – пояснили они.

Прогнозы экспертов

Ярослав Кабаков из ИК «Финам» предположил, что после преодоления психологической отметки в 74,00 национальная валюта уже на следующей неделе может прошить и следующий барьер в размере 75,00. При этом он не верит, что на ослабление курса могла повлиять конвертация нерезидентами дивидендных доходов.

«Причина здесь всё-таки кроется в другом. Дело в том, что российский регулятор пообещал сальдировать результаты продажи Сбербанка Кабинету министров с результатами невыкупленной валюты, объёмы которой были отложены ещё в 2018 году», – напомнил он.

Естественно, как считает эксперт, в ближайшие пару месяцев сальдированный результат продаваться в рынок не будет.

«Помимо этого, рынке сейчас настроены крайне негативно во взгляде на возможную динамику нефтяных котировок. При этом вполне вероятно, что мировые цены на «чёрное золото» уйдут вниз уже на следующей неделе. Кроме того, объёмы продажи ЦБ валюты в рынок существенно сократятся. Поэтому в августе-сентябре рублю предстоят очень непростые времена», – заявил Кабаков.

Дмитрий Майоров из агентства «Прайм» напомнил, что завершение этой рабочей недели проходило под знаком обвального падения рубля в обеих валютных парах. Однако он считает, что крутое пике национальной валюты вскоре должно прекратиться.

«Текущие уровни при отсутствии реализации геополитических рисков могут стать привлекательными для фиксации прибыли от роста доллара и евро. Это даст нашей валюте шанс остаться в верхней части диапазона 70,00-75,00», – полагает он.

Между тем, глава комитета по финансовому рынку нижней палаты российского парламента Анатолий Аксаков уверен, что наша валюта не провалится к отметке в 100. По его убеждение, нынешнее ослабление рубля явление временное. В этой связи он не советует россиянам бежать в обменники и скупать доллары.

«Если мы сейчас начнёт покупать доллары, то в итоге проиграем. Так как, когда рубль укрепится, а это обязательно произойдёт, то те, кто сейчас приобретает иностранную валюту с целью как-то на этом заработать, окажутся в проигрыше. Так уже было совсем недавно – в апреле. Тогда многие также стали менять рубли на доллары, считая, что вот всё, рубль сыпется и скоро будет стоить по 100 руб. Но этого тогда не произошло, не произойдет и сейчас», – заявил парламентарий.

При этом он предположил, что раньше рубль был «переукреплен», сейчас же, по его мнению, он пришёл к равновесному значению, которое соответствует, в том числе, и ценам на «чёрное золото».

В свою очередь Сергей Дрозов из ГК «Финам» рискнул дать долгосрочный прогноз на курс рубля, предположив, что до конца года российская валюта в паре с долларом и вовсе сумеет восстановиться на прежних, докоронавирусных уровнях.

Как пояснил он, сейчас глобально начинает расти потребление нефти. Если это тренд сохраниться, то цена на бочку марки Brent к декабрю вырастет до 50-55 долл.

«Естественно, что что позитивно отразится на курсе российской валюты, которая при таком раскладе может вернуться в коридор 64,00-65,00», – резюмировал Дроздов.