Преимущества и особенности органической косметики

Возле полей, где они культивируются, не должно быть никаких производственных предприятий. Помимо того, органическая гипоаллергенная косметика не содержит силикона, полиэтиленгликоля, нефтепродуктов, парабенов, кремния, ароматизаторов и красителей синтетического происхождения, а также сырья животного происхождения (кроме получаемого в результате жизнедеятельности животных – меда, молока и т. п.). Другие отличия органической косметики непосредственно связаны с этой особенностью:

Сертификация. На упаковке органической косметики в обязательном порядке присутствуют знаки качества. Выдачей сертификатов занимаются такие европейские организации как BDIH, Bioforum, Cosmebio & Ecocert, ICEA, Soil Association COSMOS-STANDARD AISBL.

Экоупаковка. Органическая косметика упаковывается исключительно в материалы, не содержащие вредных химических веществ и быстро разлагающихся без причинения ущерба окружающей среде. Это относится даже к этикеткам на косметической продукции.

Отсутствие тестирования на животных. Поскольку одна из основных целей производства органической косметики заключается в защите природы, она не тестируется на животных.

Гипоаллергенность. Благодаря высокому содержанию растительных ингредиентов природного происхождения в своем составе органическая косметика не способна вызывать аллергию.

Медленное получение желаемого эффекта. Эта особенность обусловлена натуральной рецептурой органической косметики. Быстрый эффект от использования обычной косметической продукции достигается за счет присутствия в ее составе химических компонентов. Органическая косметика на производит моментального омолаживающего эффекта, зато после ее использования можно не беспокоиться по поводу появления новых морщин или выпадения волос.

Высокая стоимость. Производство экологически чистого сырья и меры, направленные на защиту окружающей среды, требуют больших затрат труда и времени. Дороговизна органической косметики объясняется именно этим. Особенно это касается продукции, высокое качество которой подтверждено соответствующими сертификатами. Но поскольку здоровье купить нельзя, экономить на приобретении безопасной органической косметики не стоит.