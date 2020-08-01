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Преимущества и особенности органической косметики

Москва, 01.08.2020
Главная отличительная особенность органической косметики заключается в том, что она состоит исключительно из компонентов растительного происхождения. Для ее изготовления используются растения, выращенные без применения удобрений и пестицидов.
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Возле полей, где они культивируются, не должно быть никаких производственных предприятий. Помимо того, органическая гипоаллергенная косметика не содержит силикона, полиэтиленгликоля, нефтепродуктов, парабенов, кремния, ароматизаторов и красителей синтетического происхождения, а также сырья животного происхождения (кроме получаемого в результате жизнедеятельности животных – меда, молока и т. п.). Другие отличия органической косметики непосредственно связаны с этой особенностью:

  • Сертификация. На упаковке органической косметики в обязательном порядке присутствуют знаки качества. Выдачей сертификатов занимаются такие европейские организации как BDIH, Bioforum, Cosmebio & Ecocert, ICEA, Soil Association COSMOS-STANDARD AISBL.
  • Экоупаковка. Органическая косметика упаковывается исключительно в материалы, не содержащие вредных химических веществ и быстро разлагающихся без причинения ущерба окружающей среде. Это относится даже к этикеткам на косметической продукции.
  • Отсутствие тестирования на животных. Поскольку одна из основных целей производства органической косметики заключается в защите природы, она не тестируется на животных.
  • Гипоаллергенность. Благодаря высокому содержанию растительных ингредиентов природного происхождения в своем составе органическая косметика не способна вызывать аллергию.
  • Медленное получение желаемого эффекта. Эта особенность обусловлена натуральной рецептурой органической косметики. Быстрый эффект от использования обычной косметической продукции достигается за счет присутствия в ее составе химических компонентов. Органическая косметика на производит моментального омолаживающего эффекта, зато после ее использования можно не беспокоиться по поводу появления новых морщин или выпадения волос.
  • Высокая стоимость. Производство экологически чистого сырья и меры, направленные на защиту окружающей среды, требуют больших затрат труда и времени. Дороговизна органической косметики объясняется именно этим. Особенно это касается продукции, высокое качество которой подтверждено соответствующими сертификатами. Но поскольку здоровье купить нельзя, экономить на приобретении безопасной органической косметики не стоит.
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