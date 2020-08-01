Прогноз погоды на осень: синоптики озадачили россиян

Едва стартовал последний месяц календарного лета, а уже многих волнует, какая погода будет в России предстоящей осенью.

Согласно долгосрочным прогнозам, в период с сентября по ноябрь почти на всей территории страны при относительно спокойной климатической обстановке, погода может преподнести немало сюрпризов. В частности, синоптики озадачили россиян, пообещав им в сентябре повышенный температурный фон, в октябре – периоды резкого похолодания и мощные дожди, а в ноябре – первые морозы.

Прогноз погоды на сентябрь 2020

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, начнётся календарная осень в России жарой. Так что понижение температуры и холодные осенние дожди не сразу придут в российские регионы. Таким образом, природа даст нам некоторое время на то, чтобы немного привыкнуть и адаптироваться к новой климатической обстановке.

Например, в Москве и Подмосковье в сентябре никаких существенных потрясений не будет, а до середины месяца в регионе и вовсе продержится летняя погода с приятными плюс 25-27. При этом осадков не обещают. Начиная со второй половины сентября погода начнёт портится: обширный циклон, который вторгнется в столицу, принесёт с собой первую по-настоящему осеннюю прохладу с ливнями и шквалистым ветром. Воздух же остынет до плюс 12-15.

А вот жителей СПб синоптики всё-таки озадачили и даже сильно. Здесь погода в сентябре удивит большим количеством осадков, которые местами будут очень сильными и могут спровоцировать наводнения. При этом бабье лето придёт сюда позже обычного – после 15-16 числа.

Однако тепло не простоит и 2-х дней, после чего, весь северо-запад страны, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградскую область накроет арктический холодный фронт с переменной облачностью и понижение температуры до плюс 13-15. Конец первого календарного месяца осени в городе на Неве ознаменуется мощными осадками. Предположительно, в последнюю неделю сентября на Северную столицу выльется более месячной нормы небесной влаги.

Свои сюрпризы приготовили метеорологи и жителям юга России, а также тем нашим соотечественникам, которые собираются в сентябре провести отпуск на морских курортах. В Краснодарском крае почти весь сентябрь будет казаться, что лето продолжается. Например, в Геленджике, Сочи, Адлере, Анапе и Новороссийске воздух будет прогреваться до плюс 30. Только ближе к середине последней декады сентября столбики термометров ощутимо начнут падать и выше плюс 20 станут показывать крайне редко. Кроме того, возможны ливни и грозы.

В Крыму, по прогнозу синоптиков, климатическая обстановка ожидается более мягкая: удушающая жара, стоявшая практически всё лето сменится здесь приятным теплом до плюс 25-27. Комфортнее всего будет на курортах, расположенных на южном берегу – в Алупке, Алуште и Ялте. Как обещают метеорологи, вода в Чёрном море на этих курортах прогреется почти до тех же показателей, что и воздух – до плюс 24-25.

А вот без дождей не обойдётся и на полуострове. Самые мощные из них ожидаются уже ближе к началу октября. Тогда же понизится и температурный фон, который составит плюс 16-17.

Погода России в октябре 2020

Октябрь в России уже не будет таким солнечным и тёплым, как сентябрь. И если в республиках Северного Кавказа столбики термометров как минимум до середины второго осеннего месяца продолжат держаться почти на летних отметках плюс 24-25, то в соседнем Ставрополье дыхание осени станет ощущаться уже в самом начале октября.

В частности, в Пятигорске воздух остынет до плюс 15, в Минводах и Ессентуках – до плюс 13, а в Кисловодске – до плюс 12. Резкое похолодание будет сопровождать пронизывающим ветром и ливневые дожди. Солнечных дней практические не ожидаются.

Исключение составит уже упомянутый Кисловодск, который местные жители называют городом солнца. Здесь даже в самую пасмурную, холодную погоду, всё равно лучик солнца станет пробиваться через плотные облака. Так будет и в этом году.

Озадачили синоптики и жителей Крыма. Им обещают в октябре всего плюс 15, холодные проливные дожди и шторм на море. Кубань немногим будет отличаться от крымской осени – но здесь климатическая обстановка будет более комфортная: метеорологи прогнозируют плюс 15, местами до плюс 18 и минимум осадков.

Правда, тепло и здесь всё-таки простоит недолго – конец октября принесёт значительное и довольно резкое похолоднее.

В Москве в октябре 2020 также будет прохладно, пасмурно и дождливо. Столбики термометров в первой декаде месяца не покажут выше плюс 13. После 15 октября погода отметится небольшим снижением температуры до плюс 8-10 и возможными осадки в виде мокрого снега.

Прогноз погоды на ноябрь 2020

Почти на всей территории России в последнем месяце календарной осени ожидается сумрачная погода с холодными ливнями и первыми заморозками. В частности, такая климатическая обстановка прогнозируется в регионах Поволжья, а также на территории Северо-западного и Центрального федеральных округов.

Так, Москва в ноябре уже готова стать совсем зимней. Если прошлый год снега и морозов в последнем месяце осени практически не было, то в нынешнем сезоне метеорологи рекомендуют москвичам и гостям столицы заранее подготовиться к холодной погоде со снегом.

При этом температура воздуха не будет днём прогреваться выше плюс 5-7, по ночам ожидаются заморозки, которые ближе к последним числам ноября перейдут в самые настоящие морозы. Зато осадков станет значительно меньше.

Санкт-Петербургу повезёт чуть больше. Согласно предварительным прогнозам, в ноябре воздух станет прозрачным, дождей и снега почти не будет, воздух днём начнёт остывать до плюс 5-8.

Поэтому если вы планируете посетить Северную Пальмиру, то ноябрь для этого самое оптимальное время. Конечно, во второй половине ноября возможен снег, но его обещают ближе к концу месяца, как и стабильные минусовые показатели на погодных градусниках.