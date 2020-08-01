СМИ назвали дату полного открытия международного авиасообщения

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами возможно с 11 августа.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой сразу на два источника в авиационной отрасли страны. При этом собеседники агентства подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

Как рассказали источники, такая идея детально обсуждалась в ходе совещания у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Однако подробности пока не сообщаются.

Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международное авиасообщение с тремя странами. Речь идёт о Великобритании, Турции и Танзании. Также накануне было принято решение об открытии с 1 августа государственной границы РФ с Республикой Абхазия. Уточняется, что это решение принималось на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. Также оценивалась готовность инфраструктуры соседней причерноморской республики к приему отдыхающих.