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Выбор недвижимости за рубежом: грамотные инвестиции

Москва, 01.08.2020
Если у человека в России имеется несколько сотен тысяч долларов, то можно подумать об инвестировании в зарубежную недвижимость. При первичном осмотре предлагаемых вариантов на рынке эта сумма может показаться недостаточной, чтобы вложить в прибыльной объект.
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Ведь недвижимость с хорошим доходом стоит в Европе от 5 млн. евро. На самом деле можно приобрести недвижимость за 100-500 тысяч евро, которая приносит 5% годовых.
Система поиска выгодной недвижимости ManyFlats поможет выбрать оптимальный вариант для вашего бюджета. Цель — иметь доход от вложения капитала. Если вы хотите приобрести недвижимость для проживания или получение документов, вида на жительство, то это один момент. Если нужны вложения в недвижимость с целью получения прибыли, то нужно обратить внимание на следующие объекты:

  • комнаты в общежитиях для студентов, отелях или для сдачи престарелым людям;
  • небольшая квартира;
  • реновационная квартира;
  • заём для стартапов;
  • клубные сделки.

Первые три варианта отличаются тем, что их нужно сдавать в аренду. Доходность составляет от 3% до 5% годовых. Особых рисков нет, прирост стоимости составляет до 3% в год. Данные вложения подходят тем людям, которые хотят сохранить свои деньги и покрыть инфляцию. Рассмотрим каждый вариант.

Комнаты

Стоимость начинается от 100 тысяч евро. Приобрести можно как одну, так и несколько комнат. Использовать для собственного проживания нельзя, но обеспечен доход 5% годовых.

Небольшая квартира

Приобретать квартиру лучше в развитых городах. Обратите внимание на квартиры небольшой площади, в среднем 30 квадратных метров. Их стоимость от 120.000 евро. Квартира средней площади до 80 квадратных метров стоит от 300 000 евро. Малогабаритки обычно находятся в новостройках, квартиры с обычной площадью — на вторичном рынке, что осложняет их содержание.

Реновационная квартира

Суть заключается в том, что приобретается квартира в плохом состоянии с последующим выполнением ремонта. Далее сдаётся или перепродется. Вложиться можно сумму 200-400 тысяч евро.

Заём для стартапов

Процесс заключается в том, что человек дает деньги компании для реализации проектов. Ставка до 12% годовых при первичном вложении от 100.000 евро.

Клубные сделки

Объединяются нескольких человек для развития стартапов. Доходность зависит от реализации проекта и составляет до 15% годовых. Осуществление проекта занимает несколько лет. Клубные сделки тяжело осуществить и порог входа высокий: от 500 тысяч евро. Но есть плюс: при хорошем развитии проекта можно выручить несколько миллионов евро. Риски выше, чем приобретение недвижимости с последующей сдачей в аренду, но и предполагаемый доход тоже может быть значительным. Возможен и плохой исход с отсутствием прибыли.

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