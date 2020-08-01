Выбор транспортной компании: что важно знать

Чтобы грузоперевозки принесли желаемый результат, нужно руководствоваться следующими критериями:

Время работы на рынке. Желательно, чтобы оно составляло не меньше пяти лет. Компания, предоставляющая логистические услуги в течение многих лет и имеющая постоянных партнеров, заслуживает большего доверия, чем новичок, принимающий заявки в расположенном на окраине съемном офисе и использующий взятую в аренду технику.

Членство транспортной компании в международных организациях. Оно говорит о высоком профессионализме и серьезных планах развития.

Партнерские отношения со страховщиком. Очень важно, чтобы контрагент не только страховал свою ответственность, но вдобавок мог бы документально подтвердить данный факт. Полезно узнать, какие страховые случаи возникали ранее, в каких объемах и в какие сроки были компенсированы убытки. Предоставление таких сведений в открытом доступе указывает на прозрачность работы, тогда как отрицание страховых случаев в прошлом является основанием для беспокойства.

Широкая география грузоперевозок и гибкость при выборе маршрута. Перевозчик должен иметь разветвленную логистическую сеть и обладать умением грамотно сочетать использование железнодорожного, морского, авиационного и автомобильного транспорта.

Получение потенциальным клиентов конкретных и быстрых ответов на все заданные вопросы. Если менеджер транспортной компании затрудняется с ответом, формулирует мысль нечетко или слишком долго, то его компетентность вызывает сомнения.

Предпочтение при выборе транспортной компании нужно отдавать той, которая по запросу потенциальных клиентов дает им возможность пообщаться со своими прежними заказчиками, готовыми предоставить отзывы о качестве ее услуг. При анализе отзывов основное внимание нужно уделять не шаблонным благодарностям, а конкретным фактам, говорящим о профессионализме перевозчика. Для этого надо получить ответы на следующие вопросы: