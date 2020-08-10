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Акции дня: TCS начал коррекцию

Москва, 10.08.2020

Российский рынок начал неделю умеренным снижение, однако на общем фоне выделялись расписки TCS Group потерявшие в понедельник 5,35%.  Банк представил в пятницу данные отчетности за первое полугодие и они оказались сильными. В то же время котировки акций банка сильно выросли за последние недели, и теперь началась коррекция: «покупай на слухах, продавай на фактах». Игроки начали фиксировать заработанное.

Кроме того, «Газпромбанк» понизил рекомендацию c «покупать» до «держать». В то же время прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок  TCS Group была повышена до 27,5 долл за штуку, сообщается в обзоре аналитика «Газпромбанка» Андрея Клапко. «Произошедший с марта скачок котировок ограничивает потенциал их роста в среднесрочной перспективе», - пишет Клапко.

Как отмечается в обзоре, эксперт повысил свой прогноз по чистой прибыли банка в 2020-2022 годах на 15-22%. «В 2020 году мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 30,3 млрд рублей - по нижней границе диапазона официального прогноза банка», - сообщил эксперт.
По мнению аналитика, в качестве долгосрочной инвестиции бумаги TCS все еще привлекательны, но в ближайшей перспективе значимых катализаторов роста котировок с текущих уровней не видит.
Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в понедельник просел на 0,4% до 2960,78 пункта, индекс РТС - на 0,27% до 1267,96 пункта. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск  составила 45,21 доллара за баррель (+1,82%). Российская валюта укреплялась – 73,4 рубля за доллар.

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