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Александр Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах президента Белоруссии

Москва, 10.08.2020
  • Александр Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах президента Белоруссии

ТАСС

Более 80% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Белоруссии за действующего главу государства Александра Лукашенко, передает «Интерфакс». За его оппонента по выборам Светлану Тихановскую проголосовало 9,9% избирателей, рассказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, ссылаясь на предварительные данные на брифинге.

Еще один кандидат на президентское кресло Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая - 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%. Уточняется, что окончательные итоги будут подведены до конца текущей недели.  

Ранее сообщалось, что в выборах по данным на 20:00 воскресенья, 9 августа приняло участие 84,05% избирателей. Также накануне в стране прошли массовые акции протеста. Участники митингов заявляют, что выборы были фальсифицированы. Штаб Тихановской сообщал о ее победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе, ссылаясь на данные итоговых протоколов участковых комиссий.

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