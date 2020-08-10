Более 200 региональных руководителей выберут и внедрят на практике сильные идеи для развития страны

На крауд-платформе idea.asi.ru проходит сбор идей для развития экономики, социальной и технологической сфер страны. В сборе принимают участие жители, коммерческие компании, предприниматели, НКО со всей России. На сегодняшний день на платформе собрано уже более двух тысяч идей, в проекте зарегистрировались свыше 17 тыс. человек.

В частности, Волгоградская, Оренбургская, Рязанская области и Урал лидируют по количеству идей для развития внутреннего туризма и индустрии впечатлений, жители Санкт-Петербурга предложили ряд проектов городского развития, а авторы из Челябинской области спроектировали федеральную систему бережливого производства. Предлагаемые участниками цифровые решения для туризма позволят властям регионов анализировать распределение туристических потоков, а туристам – самостоятельно планировать маршруты любой сложности и продолжительности. Много предложений поступило по развитию современных компетенций и цифрового образования, а также улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата.

Продолжением сбора идей по устойчивому развитию страны стал совместный спецпроект АСИ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» для лидеров региональной власти, также реализуемый в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Проект предполагает сбор актуальных вызовов и формулирование практических задач, необходимых для решения в регионах, а в ответ будут подобраны соответствующие решения и практики.

Речь идет в первую очередь о поиске решений наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед регионами. Например, отсутствие объективной оценки профиля бедности в регионе не позволяет своевременно помочь всем нуждающимся. Для решения этой проблемы в Республике Саха, Липецкой и Ростовской областях внедрили систему, позволяющую на основе анализа больших данных построить цифровой профиль бедности региона и повысить адресность социальной поддержки граждан. В Мурманской области создали региональную площадку «Новый ты» для переобучения и поддержки занятости оставшихся без работы граждан. В Белгородской области в рамках ГЧП создали единую цифровую платформу оборота медицинских рецептов. В Татарстане для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса создали образовательные программы для субъектов МСП по разработке индивидуальных антикризисных проектов и программ с учетом федеральных и региональных мер поддержки.

Участниками проекта уже стали более 230 руководителей высшего звена со всей России. Среди них: заместитель губернатора Новгородской области, министр экономики республики Саха (Якутия), главы министерств экономики Ставропольского края, Челябинской и Новосибирской областей, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, министр инвестиций и предпринимательства Камчатского края, замминистра экономического развития Республики Татарстан и многие другие.

Первый для России проект подобного масштаба объединит руководителей региональных органов власти всей страны, предоставит им инструменты для развития системы управления и расширит межрегиональное сотрудничество в части обмена лучшими практиками и решениями. Каждый из региональных руководителей определит наиболее актуальные проблемы, ограничивающие развитие своей территории в области здравоохранения, образования, предпринимательства и экспорта, инноваций и технологий, экологии, сельского хозяйства, городской среды или культуры, и представит свое видение на платформе idea.asi.ru/region.

На втором этапе региональные лидеры совместно с экспертным сообществом проведут отбор перспективных идей, апробированных практик и решений, отвечающих новым вызовам и способных устранить барьеры в развитии территорий, обеспечат перезагрузку местных институтов управления.

Авторы топ-100 наиболее перспективных идей, набравших больше всего голосов в рамках общероссийского отбора, презентуют их руководству страны на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Лучшие практики будут тиражированы в соответствии с запросами региональных управленческих команд.

По итогам работы Форума будет сформировано содружество организаций, экспертов и лидеров, которые предложили идеи для перезагрузки экономики, социальной и технологической сфер страны.

Об Агентстве стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.