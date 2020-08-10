Глава Роскосмоса Рогозин допустил существование внеземной жизни

По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, за пределами Земли должна существовать жизнь.

«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она бесконечна по большому счету, и в этой бесконечности можно допустить повторение условий, тех, которые были созданы и на нашей планете», - рассказал Рогозин в интервью телеканалу «Мир 24». Рогозин считает одной из задач человечества в дальнем космосе является поиск внеземных цивилизаций.

О том, что инопланетяне существуют, ранее высказал предположение старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. Он заявил «Интерфаксу», что жители других планет могут не идти на контакт с человечеством, потому что считают людей недоразвитыми.

«Инопланетяне на нас смотрят как на идиотов, как на недоразвитых», - допустил Смирнов. Он предположил, что внеземные цивилизации оградили от Земли всю Галактику своеобразным экраном. Также они отправили предупреждение, что «цивилизация рядом с Карликовой звездой, которую мы называем Солнцем, опасна» и к ней лучше не приближаться, поскольку любые знания, полученные от вас землянами, они употребят на создание очередной супербомбы или суперотравы для собственного населения, предположил Смирнов.

Директор института прикладной астрономии РАН Андрей Финкельштейн в 2011 заявил, что внеземная жизнь может быть обнаружена в течение двух десятилетий.