Как выбрать электронные весы

Помимо определения веса электронные весы выполняют дополнительные функции, в том числе:

Определение стоимости находящегося на весах товара после введения стоимости одного килограмма продавцом.

Сложение стоимости нескольких различных товаров и вычисление итога.

При введении продавцом полученной от покупателя денежной суммы весы показывают, сколько он должен дать сдачи.

На всех электронных весах имеется экран, на некоторых из них – два экрана: для покупателя и для продавца.

Возможность определить «чистый» вес товара, продаваемого в таре.

Существует множество разновидностей весового оборудования, применяемого в торговых заведениях разного формата – от продуктовых павильонов до гипермаркетов. Чаще всего в них используются следующие виды электронных весов:

прилавочные;

фасовочные;

для самообслуживания.

Чтобы обеспечить максимальное соответствие электронных весов характеру решаемых задач, при их выборе нужно руководствоваться следующими критериями:

Максимальная масса. Этот показатель может варьироваться от шести до шестисот килограммов, но чаще всего он составляет пятнадцать, тридцать или сто килограммов. Чем больше предел, тем легче взвешивать тяжелые товары, но тем ниже точность весов.

Минимальная масса. Большинство электронных торговых весов не способны точно взвесить товар, если его масса составляет меньше 1% от максимальной массы, предусмотренной конструкцией прибора. При наличии в продаже таких товаров как специи и чай, необходимо позаботиться об обеспечении этой возможности.

Диапазон массы тары. При взвешивании товара вместе с тарой нужно учитывать ее массу. Поэтому на электронных весах предусмотрено ограничение на минимальную и максимальную массу тары.

Помимо основных критериев выбора электронных весов полезно учитывать и ряд дополнительных характеристик этих приборов, в том числе: