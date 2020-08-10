Конец сланцевой революции

Количество работающих буровых установок в США за минувшую неделю сократилось еще на 4 единицы и составило всего 176 штук. Это на 588 меньше, чем в прошлом году, когда в Штатах активно работали 764 установки, более того, это минимальный показатель с 2004 года.

Судя по этим цифрам, цикл действительно подошел к концу. Тем не менее, добыча в Америке, хоть и существенно сократилась от своих максимумов, все еще остается на очень высоком уровне.

Так, например, в начале этого года показатель превышал 13 миллионов баррелей в сутки, но в последние месяцы стабилизировался на уровне 11 миллионов.

Как отмечают эксперты издания Oilprice.com, планы по капитальным затратам нефтяных компаний были резко снижены, и на данный момент многие предприятия работают в режиме выживания, поддерживая добычу на минимальном уровне, даже не задумываясь о ее увеличении.

Перед нефтедобытчиками теперь стоят две основные проблемы — низкие цены на саму нефть и отсутствие доступного финансирования.

Инвесторы не слишком хотят вкладывать в развитие добычи, так как не видят в этом смысла, банки же ведут себя крайне осторожно и существенно снизили лимиты на сланцевые компании.

Как известно, нефтяной шок, состоявшийся весной, наиболее сильно сказался именно на сланцевом секторе. Добыча на суше в США по некоторым оценкам рухнула на 2 миллиона баррелей в сутки. Подавляюще большинство экспертов сходятся во мнении, что прежде чем сектор восстановится до прежних уровней, пройдет достаточно длительный период времени — не менее двух лет.

К тому же, не стоит забывать, что многие предприятия уже прекратили свою работу, объявив себя банкротами, подав иски о защите от кредиторов. В первом полугодии такие иски подали 23 компании с коллективным долгом на сумму более 30 миллиардов долларов.

Тем не менее, все еще может измениться, ведь главная составляющая успеха сланцевого сектора —– цены на нефть. Сам по себе сланцевый бум зародился в период бурного ралли на рынке энергоносителей, и с тех пор добыча только увеличивалась.

Сейчас на рынке наблюдается постепенно восстановление. На минувшей неделе нефтяные котировки вышли из устоявшегося диапазона, правда бурного роста не произошло, во всяком случае пока.

Геополитические факторы, а также резкое снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США сначала подтолкнули цены верх, но затем под конец недели фьючерсы несколько сдали позиции.

Так или иначе, если в ближайшие месяцы нефтяные цены все же смогут показать существенный рост, а баррель западнотехасской WTI поднимется в район 48-50 долларов, в сланцевом секторе с высокой долей вероятности можно будет ждать возобновления активности.

По мнению Карра Ингама, экономиста Texas Alliance of Energy Producers, увольнения, банкротства и сокращение капзатрат будут оставаться на повестке дня до тех пор, пока котировки нефтяных фьючерсов не превысят 50 долларов. Руководство самих компаний также считает, что при этой цене можно начать постепенно увеличивать производство и бурить новые скважины.

Но во всем этом процессе есть еще один немаловажный момент. Даже после прохождения худшего периода, все усилия будут сосредоточены на разработке уже доказанных запасов. При этом затраты на разведку увеличивать пока никто не собирается, а значит, и планы по увеличению новой добычи придется отложить. По сути, в данный момент времени происходит полно переосмысление самой бизнес-модели сланцевой добычи.

«На протяжении большей части моей карьеры мы реинвестировали весь наш денежный поток, а затем демонстрировали наш успех, показывая насколько мы могли бы увеличить производство», — цитирует агентство Bloomberg слова генерального директора Concho Resources. «Но, в будущем это работать уже не будет», — признался он.