Вход/Регистрация Подписка

Конец сланцевой революции

Москва, 10.08.2020
Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
#Нефть
#Экономика США
#Мир
#Экономика
  • Конец сланцевой революции

LARRY W. SMITH/EPA

Количество работающих буровых установок в США за минувшую неделю сократилось еще на 4 единицы и составило всего 176 штук. Это на 588 меньше, чем в прошлом году, когда в Штатах активно работали 764 установки, более того, это минимальный показатель с 2004 года.

Судя по этим цифрам, цикл действительно подошел к концу. Тем не менее, добыча в Америке, хоть и существенно сократилась от своих максимумов, все еще остается на очень высоком уровне.

Так, например, в начале этого года показатель превышал 13 миллионов баррелей в сутки, но в последние месяцы стабилизировался на уровне 11 миллионов.

Как отмечают эксперты издания Oilprice.com, планы по капитальным затратам нефтяных компаний были резко снижены, и на данный момент многие предприятия работают в режиме выживания, поддерживая добычу на минимальном уровне, даже не задумываясь о ее увеличении.

Перед нефтедобытчиками теперь стоят две основные проблемы  низкие цены на саму нефть и отсутствие доступного финансирования.

Инвесторы не слишком хотят вкладывать в развитие добычи, так как не видят в этом смысла, банки же ведут себя крайне осторожно и существенно снизили лимиты на сланцевые компании.

Как известно, нефтяной шок, состоявшийся весной, наиболее сильно сказался именно на сланцевом секторе. Добыча на суше в США по некоторым оценкам рухнула на 2 миллиона баррелей в сутки. Подавляюще большинство экспертов сходятся во мнении, что прежде чем сектор восстановится до прежних уровней, пройдет достаточно длительный период времени не менее двух лет.

К тому же, не стоит забывать, что многие предприятия уже прекратили свою работу, объявив себя банкротами, подав иски о защите от кредиторов. В первом полугодии такие иски подали 23 компании с коллективным долгом на сумму более 30 миллиардов долларов.

Тем не менее, все еще может измениться, ведь главная составляющая успеха сланцевого сектора – цены на нефть. Сам по себе сланцевый бум зародился в период бурного ралли на рынке энергоносителей, и с тех пор добыча только увеличивалась.

Сейчас на рынке наблюдается постепенно восстановление. На минувшей неделе нефтяные котировки вышли из устоявшегося диапазона, правда бурного роста не произошло, во всяком случае пока.

Геополитические факторы, а также резкое снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США сначала подтолкнули цены верх, но затем под конец недели фьючерсы несколько сдали позиции.

Так или иначе, если в ближайшие месяцы нефтяные цены все же смогут показать существенный рост, а баррель западнотехасской WTI поднимется в район 48-50 долларов, в сланцевом секторе с высокой долей вероятности можно будет ждать возобновления активности.

По мнению Карра Ингама, экономиста Texas Alliance of Energy Producers, увольнения, банкротства и сокращение капзатрат будут оставаться на повестке дня до тех пор, пока котировки нефтяных фьючерсов не превысят 50 долларов. Руководство самих компаний также считает, что при этой цене можно начать постепенно увеличивать производство и бурить новые скважины.

Но во всем этом процессе есть еще один немаловажный момент. Даже после прохождения худшего периода, все усилия будут сосредоточены на разработке уже доказанных запасов. При этом затраты на разведку увеличивать пока никто не собирается, а значит, и планы по увеличению новой добычи придется отложить. По сути, в данный момент времени происходит полно переосмысление самой бизнес-модели сланцевой добычи.

«На протяжении большей части моей карьеры мы реинвестировали весь наш денежный поток, а затем демонстрировали наш успех, показывая насколько мы могли бы увеличить производство»,  цитирует агентство Bloomberg слова генерального директора Concho Resources. «Но, в будущем это работать уже не будет», признался он.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  2. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
  3. Данные — это новый мусор
    Объемы данных не дают стратегических преимуществ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама