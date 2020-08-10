Курс доллара: рублю предрекли новую волну ослабления

Рубль завершил рабочую неделю, торгуясь разнонаправленно на вечерних торгах Мосбиржи. Так, в пятницу, 7 августа по данным на 19:00 мск курс доллара составил 73,8 руб., что на 51,25 коп. выше уровня закрытия четверга. В свою очередь единая валюта ЕС в это время стоила 86,80 руб., подешевев за сутки на 13 коп.

По мнению экспертов, рубль просел к доллару и укрепился к евро следуя за динамикой валют на глобальном рынке. При этом доллар вечером в пятницу пошёл в рост к мировым валютам, позитивно отреагировав на выход благоприятной статистики по рынку труда в США.

Между тем, против риска в конце недели в очередной раз выступили мировые цены на нефть, которые вновь развернулись вниз. Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent упала до 44,46 долл. за баррель (-1,4%). Подешевели в пятницу и фьючерсы на WTI, которые торговались по 41,29 долл. (-1,6%).

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Майоров из «Прайма» напомнил, что окончание рабочей недели прошло на валютных площадках под знаком неуверенной динамики курса рубля в обеих валютных парах. При этом, по его мнению, нацвалюта испытывала давление сразу нескольких вешних факторов.

«Это притормозившая в росте нефть, ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином, санкционные «наезды» США на Германию в связи ожидаемым возобновлением строительства газопровода «Северный поток – 2», а также сохраняющиеся опасения о возникновении второй волны коронавируса COVID-19», – подчеркнул Майоров.

В сложившихся условиях, как считает он, курс рубля в ближайшей перспективе продолжит осторожное плавание в диапазоне 70,00-75,00 руб.

В свою очередь, Анна Бодрова из «Альпари» считает, что у рубля есть определённые моменты для укрепления своих позиций, но вряд ли это способно развернуть тренд в обеих валютных парах в пользу рубля.

«Мы полагаем, что перспективы августа для доллара остаются вполне уверенными: до конца лета он будет торговаться в коридоре 72,00-75,00 руб. Диапазон для пары евро-рубль – 86,00-88,00. При этом вполне возможно, что рубль в среднесрочной перспективе может уйти в область 76,00 за доллар. Но для этого должна стать сложнее ситуация с дефицитом бюджета или рухнуть цены на «чёрное золото», что пока маловероятно», – резюмировала Бодрова.

Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» предположил, что новая волна ослабления рубля может начаться уже сегодня. Как напомнил эксперт, в пятницу на валютных площадках уверенно рос доллар и падал в цене евро.

«Валюты менялись в пределах 1%. Динамика же рубля была связана с коррекцией нефтяных котировок, а также общим острожным настроем инвесторов к риску накануне выходных. Если же говорить о прогнозах на ближайшую перспективу, то уже сегодня мы все увидим продолжение нисходящего тренда по рублю: доллар в паре с национальной валютой может впервые с начала мая протестировать отметку в 75,00. А евро, вероятнее всего, поднимется выше 89,00 руб.», – заявил Емельянов.