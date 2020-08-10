Очередная Ливанская: кто и как пользуется взрывом в Бейрутском порту

Ужасный взрыв в бейрутском порту, фактически уничтоживший столичную гавань и часть города, начинает расходиться политическими кругами по и без того мутному политическому пруду Ливана. Эксперты не исключают, что одним из следствий трагической случайности может быть смена правительства страны, а также геополитической ориентации.

Идеальный шторм

В Ливане проходят массовые акции протеста. Настолько массовые, что в ночь с 8 на 9 августа протестующие захватили ряд зданий министерств экономики, энергетики, иностранных дел, а также штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана. Через какое-то время силовикам удалось выбить их оттуда, однако улица продолжает бурлить, требуя немедленной смены власти. И не столько даже из-за самого взрыва – он просто стал последней каплей в чаше их терпения.

Страна уже многие месяцы живет в условиях глубочайшего кризиса. С октября по июнь ливанский фунт обесценился на 80%, что привело не только к резкому росту потребительских цен, но и к дефолту по евробондам, который страна допустила в марте 2020 года. После этого (а также на фоне масштабнейшей коррупции) МВФ не захотел выделять Ливану новых кредитов. В итоге страна (которая за счет собственных пахотных земель сможет кормить лишь около 130 тысяч человек и вынуждена импортировать львиную долю потребляемого продовольствия) оказалась на грани голода, усугубившегося наличием в 4,5-миллионом Ливане около полутора миллионов сирийских беженцев. Эпидемия коронавируса усугубила все проблемы – но даже она является лишь каплей керосина по сравнению с бочкой топлива, подброшенной в ливанский пожар в виде взрыва порта. Именно через порт шла значительная часть торговли страны – проходило 82% всех ливанских экспортно-импортных операций и 98% всех контейнерных перевозок. Объем взимаемых пошлин составлял 250 миллионов долларов в год. Поэтому оценки властей относительно экономического ущерба – несколько миллиардов долларов – меркнут по сравнению с потерями от разрушения порта. По некоторым оценкам, эта потеря может стоить стране четверти ее ВВП.

Неудивительно, что эта перспектива вывела на новый уровень антиправительственные протесты, которые идут в стране с конца прошлого года. Люди обвиняют власть в коррупции и неэффективности – они уверены в том, что нынешние политики неспособны справиться с вызовами, которые ждут страну. И эти протесты активно разжигаются из-за рубежа.

И снова Хезболла

В идеале, конечно, все страны должны сосредоточиться на экономической помощи Ливану. Однако в реальности они будут лишь преследовать национальные интересы. И интересом ряда стран – Запада и Залива – является свержение нынешнего ливанского правительства и удаление Хезболлы из власти.

Именно поэтому американцы активно поддерживают нынешний протест. «Ливанский народ слишком много страдал, и заслуживает, лидеров, которые к нему прислушиваются и которые готовы изменить политический курс в ответ на требования людей о транспарентности и ответственности властей перед народом», - пишет посольство США в Бейруте, и на всякий случай оговаривается, что «мы поддерживаем людей в праве на мирный протест и призываем всех участников событий воздержаться от насилия». Они поддерживают идею проведения международного расследования взрыва. Да, президент Ливана Мишель Аун выступает против, называя его «тратой времени» и уверяя, что ливанские суды сами разберутся, кто виноват во взрыве. – однако отдельные американские политики дают понять, что справедливости в деле наказания виновных ждать не стоит. «Понятно что ливанские власти намерены скрыть всю информацию о недавнем катастрофическом взрыве в Бейруте», - пишет бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Ведь, по их мнению, в произошедшем виновата Хезболла в интересах которой и хранился на складе этот опасный груз.

Такой же версии придерживаются Саудовская Аравия и ее союзники, для которых Хезболла – кость в горле. «Все знают, что контролирует ливанские порты, аэропорты и границу страны. Все знают сколько сотен тонн иранского оружия и взрывчатки было переправлено в Ливан. Все знают, что хранить оружие и размещать подразделения в зонах с большим количеством гражданских (которые играют роль живого щита против неизбежного авиаудара Израиля) является стандартной практикой Хезболлы», - пишут арабские журналисты. Сама Хезболла пытается оправдываться, уверяя, что движение отнюдь не контролирует порт – слишком у многих игроков там интересы. «Мы в Хезболле больше знаем о происходящем в порту Хайфы (которая в Израиле – прим. ред.), чем о том, что творится в порту Бейрута», - заявил лидер организации Хасан Насралла. Однако ему верят разве что иранские и околоиранские СМИ (а также отчасти турецкие – Эрдоган не хочет отдавать Ливан под контроль просаудовских сил), которые, понятно, воздерживаются от критики ливанских властей.

Амбиции и вилки

Давление на власть оказывает и Франция, чей лидер Эммануэль Макрон, как иронизируют арабы, «подзабыл, что Ливан больше не является французским протекторатом». И дело тут не только в желании отодвинуть Хезболлу – для Парижа ливанский кризис представляет великолепную возможность продемонстрировать свое лидерство, а также укрепить позиции на Ближнем Востоке (откуда Францию попросили 60 с лишним лет назад, после Суэцкого кризиса). Поэтому Эммануэль Макрон не просто прибыл в страну оказать населению моральную поддержку, но и взял на себя роль арбитра в деле урегулирования политической ситуации в стране. Собрал на переговоры лидеров ливанских партий, призвал всех начать реформы, пообещал населению проводить экономическую помощь (а Макрон взял на себя роль координатора и организатора международных программ помощи Ливану) не через коррупционные схемы правительства. В общем, вел себя в Ливане как хозяин. Дошло до того, что охранники Эммануэла Макрона попросили ливанского президента Мишеля Ауна (с которым Макрон вышел из здания к прессе) отойти в сторонку, дабы их начальник мог пообщаться с прессой.

Это унизительно – но куда Мишелю Ауну деваться? По сути, ливанские власти поставлены перед вилкой. Без помощи международного сообщества они не смогут восстановить город, порт и банально накормить людей. Однако Запад и Залив не дадут денег без проведения «политических реформ» - читай без изгнания Хезболлы из власти и переформатирования власти.

В итоге против правительства страны складывается идеальный шторм. Массовые протесты, шантаж Запада и Залива – и вкупе с этим массовое дезертирство из властных рядов. Оно началось еще до взрыва, на фоне экономического кризиса. 3 августа из-за «отсутствия у власти политической воли к реформам» ушел в отставку министр иностранных дел Ливана Нассиф Хитти. Сейчас исход лишь усилился. 9 августа в отставку проследовала министр информации Маналь Абдель Самад, а за ней отправился министр по делам окружающей среды Дамианос Каттар. По состоянию на тот же день свои мандаты сдали 6 депутатов парламента.

В итоге неудивительно, что ливанские власти капитулировали. Премьер-министр Хасан Диаб предложил провести в стране досрочные парламентские выборы. Даже понимая, что предвыборная кампания в условиях тяжелейшего экономического положения и массового вовлечения в нее внешних игроков может привести к непредсказуемым последствиям.