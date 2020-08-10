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Лукашенко: майдана в Белоруссии не будет

Москва, 10.08.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных акций оппозиции, которые прошили минувшей ночью после выборов главы государства. По его словам, майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного, передаёт РИА Новости со ссылкой на государственное агентство БЕЛТА.

«То, о чем я говорил, это всё подтверждается, – подчеркнул Лукашенко. – Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Но я предупреждал, что майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось».

При этом президент Белоруссии призвал всех «утихомириться и успокоиться». Кроме того, Лукашенко рассказал, что в общей сложности в ходе протестных акций пострадали «около 25 ребят из ОМОН».

«У них есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», – резюмировал белорусский лидер.

Напомним, согласно данным ЦИК Белоруссии более 80% избирателей отдали свои голоса на выборах президента за действующего главу государства Александра Лукашенко. За его оппонента по выборам Светлану Тихановскую проголосовало 9,9% избирателей.

Ещё один кандидат на президентское кресло Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая - 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%. Уточняется, что окончательные итоги будут подведены до конца текущей недели.  

Ранее сообщалось, что в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Участники митингов утверждали, что выборы были фальсифицированы. В частности, штаб Тихановской заявил о её победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе, ссылаясь на данные итоговых протоколов участковых комиссий.

Уже сегодня Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Белоруссии. Таким образом, ситуация для действующего главы государства выглядит достаточно сложной. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Ночь выборов».

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