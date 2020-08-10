Любовь по переписке

Это трудно объяснить, но до совсем недавних пор немецкий кинематограф чаще всего вел себя так, как будто ему нет никакого дела до эмоциональной стороны жизни человечества, предпочитая углубляться в социальные и гендерные проблемы. Немецкие режиссеры на протяжении многих десятилетий доказывали миру, что они не боятся обнажать социальные язвы и предлагать самые радикальные способы их излечения.

Когда же мировое сообщество признало, что в жанре социально-тревожного кино немцам нет равных, выяснилось, что у немецкого кинематографа нет ни одного хоть сколько-нибудь запоминающегося фильма, ориентированного на массовую аудиторию. Словно бы после Освенцима стала невозможна не только поэзия, но и мелодрама. Одновременно, немецкий кинематограф, казалось бы, перестал быть центром притяжения актеров и актрис, убедительных в ролях персонажей, испытывающих друг к другу те самые сильные чувства, которые так ценятся кинозрителями всех времен и народов. Фильму Ванессы Йопп доказывает: нет, не перестал.

В «Любви между строк», кроме языка, на котором переписываются главные герои, нет ничего немецкого, включая имена главных героев: Лео и Эми. По поводу исполнителей главных ролей Норы Чирнер и Александра Фелинга, чтобы уточнить уроженцами какой страны они являются, приходится наводить справки — оба родились в Восточном Берлине.

Брюнетку Нору Чирнер можно легко представить героиней фильма, снятого в любой из европейской стран. И только в аристократическом облике голубоглазого блондина Александра Фелинга с правильными тонко проверченными чертами лица можно легко угадать архетипического немца. Он настолько красив и обаятелен, что его герой — неуверенный в себе лингвист, способен спровоцировать у женской аудитории фильма насущный вопрос: Лео, давно ли ты смотрел на себя в зеркало?

Даниэль Глаттауэр перенес в современность героев романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» Эмму и Леона, о чем недвусмысленно говорят совпадение имен, и пересказал историю адюльтера с точки зрения второстепенного героя. К аналогичному приему совсем недавно прибег отечественный режиссер Карен Шахназаров, сделав главным героем «Анны Карениной» Вронского.

«Мадам Бовари» до такой степени пересекается с «Карениной», что оптика мировой культуры позволяет нам разглядеть в Лео не только Леона, но и одного из персонажей романа Льва Толстого. Вот только какого из них? Судьба уготовила лингвисту крутой поворот: внезапно оставленный одной женщиной, он получает письмо от другой, отправленное по ошибке, и неведомый адресат заинтересованно реагирует на его реплику, Лео заинтригован и продолжает переписку, и вскоре оказывается захвачен ею настолько, что начинает ждать ответных писем от Эммы, которая замужем, но не то, чтобы счастлива.

Она — музыкант, но ее творческое начало погребено домашними заботами. Оно спит и ждет пробуждающего поцелуя таинственного незнакомца. Ее душа слышит в письмах Лео позывные сигналы захватывающего будущего, и Эмма, подобно литературной предшественнице, отправляется навстречу этому зову.

Любовные приключения как Анны Карениной, так и Эммы Бовари, читатели склонны оправдывать вопиющей невзрачностью их законных мужей. Муж экранной Эммы может посоперничать в рациональности с Алексеем Карениным: прочитав тайную переписку жены, он предлагает ей встретиться со своим невидимым собеседником и даже провести с ним ночь, чтобы тот обрел в ее глазах плоть и кровь. Но уже слишком поздно.

Лео слишком глубоко вошел в сознание Эммы, и остановить ее может только экстраординарные обстоятельства: если, например, Лео слишком стар или необыкновенно юн. Но ее ждет приятный сюрприз: Лео обладает ангельской внешностью. Они встречаются взглядами, и некоторое время смотрят друга на друга. Зрители облегченно вздыхают. Эмме повезло: каким-то чудом она встретилась с инкарнацией не Вронского, а Левина, а, значит, точно останется жива. Продолжение сюжета мы можем почерпнуть из истории личных отношений Александра Фелинга и Норы Чирнер. Они встречались. Это длилось несколько лет. Сейчас они не вместе.