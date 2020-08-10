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Всплеск мегаслияний

Москва, 10.08.2020
#Слияния и поглощения
#Экономика
  • Всплеск мегаслияний

Zuma\TASS

Крупные компании начали энергично готовиться к наступающей рецессии и вспомнили о планах по слияниям и поглощениям (M&A), которые пришлось отложить с приходом пандемии. В июле подписаны восемь таких сделок, каждая более чем на 10 млрд долларов, сообщают Financial Times (FT) со ссылкой на Refinitiv. Такая активность по M&A сделала нынешний июль самым быстрым стартом второй половины года за последние 13 лет, после 2007 года, когда накануне финансового кризиса тоже был бум слияний и поглощений.

Самая крупная сделка в списке июля 2020 года – продажа компанией Marathon Petroleum за 21 млрд долларов сети автозаправок и станций обслуживания Speedway японскому концерну Seven & i Holdings, владельцу магазинной сети 7-Eleven.

Совсем немного, всего один миллиард этой сделке уступает приобретение компанией Analog Devices конкурента Maxim, что является крупнейшей сделкой в сегменте выпуска аналоговых микросхем.

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа положила конец шестилетнему буму в торговле. Владельцы компаний решили отложить планы по приобретению и слияниям до лучших времен. Сейчас, похоже, с повсеместной отменой карантинов и ростом цен акций компаний, эти времена пришли и бизнесмены вернулись к отложенным из-за коронавируса сделкам.

По данным Refinitiv, в июне и июле было зафиксировано сделок M&A в среднем более чем на 300 млрд долларов. Для сравнения: объем таких сделок в апреле составлял 100 млрд долларов, а в мае он вырос до 130 млрд долларов.

«… Я считаю, что такая активность продолжится при условии более-менее нормальной ситуации с пандемией,- делает прогноз Элисон Хардинг-Джоунс, менеджер по M&A в Citigroup.- Мы ожидаем увидеть огромные стратегические поглощения, обмены акциями между компаниями в наиболее затронутых пандемией секторах и растущее количество частных предложений акций».

Многие компании надеются, объясняет Нестор Паз-Галиндо, глава отдела M&A в UBS, что поглощения и слияния помогут им выжить в трудные времена.

«Люди думают над тем, как укрупниться и повысить сопротивляемость своего бизнеса,- объясняет он.- Это и есть главный драйвер слияний и поглощений».

Торговля акциями, заглохшая в апреле, когда их цена резко упала, возобновилась сейчас, когда цены вернулись к прежним уровням. 

В большинстве сделок M&A участвуют американские компании. Что касается Старого Света, то там крупнейшая сделка из этого разряда – покупка немецкой группой Siemens Healthineers за 16,4 млрд долларов американской компании Varian Medical Systems, которая специализируется на выпуске оборудования по лечению рака.

Сейчас наблюдается очевидный всплеск активности в секторе M&A, особенно, по крупным сделкам, но это не значит, что бизнесмены достали с полок все отложенные из-за пандемии сделки. К примеру, похоже, окончательно расстроилась сделка по приобретению американской компанией Thermo Fisher за 10,7 млрд евро своего конкурента, голландской группы Qiagen.

Для проведения сделки Thermo Fisher необходимо получить к вечеру 10 августа поддержку двух третей акционеров Qiagen, но добиться ее будет крайне трудно, потому что они считают, что американцы предлагают слишком низкую цену.

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