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МВД Белоруссии: в ходе ночных беспорядков задержано около 3 тыс. человек

Москва, 10.08.2020

Глава пресс-службы МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о задержании 3 тыс. человек в ходе массовых акций, которые минувшей ночью прошли по всей стране. Об этом передаёт RT со ссылкой на государственное агентство БЕЛТА.

«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около 1 тыс. в Минске и более 2 тыс. – в других регионах республики», – подчёркивается в заявлении МВД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных акций оппозиции, которые прошили минувших ночью после выборов главы государства.

По его словам, майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного. При этом президент Белоруссии призвал всех «утихомириться и успокоиться». Кроме того, Лукашенко рассказал, что в общей сложности в ходе протестных акций пострадали «около 25 ребят из ОМОН».

«У них есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», – резюмировал белорусский лидер.

Подробно о том, что происходит в Белоруссии читайте в материале «Эксперт Online» «Ночь выборов».

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