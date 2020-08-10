Названо главное отличие коронавируса от ОРВИ

Анна Дмитриева – сотрудница одного из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) страны – назвала главное отличие коронавируса COVID-19 от ОРВИ.

По её наблюдениям, в период пандемии она продолжала ходить к пациентам с жалобами на симптомы ОРВИ. Медик совершала первичный осмотр и при подозрении на COVID-19 связывалась с районной больницей, откуда приезжали специалисты и брали мазки, либо госпитализировали.

«Это тоже опыт. И главный симптом отличающий этот вирус от ОРВИ, – потеря обоняния. У 100% тех, кто переставал чувствовать запахи, диагностировали потом коронавирус. У болевших ОРВИ – с обонянием проблем не было», – цитирует медика «Российская газета».

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о росте числа больных гриппом и ОРВИ в Москве. По его словам, это вызывает опасения. При этом мэр отметил, что по рекомендации Роспотребнадзора потоки больных в медицинских учреждениях российской столицы чётко разделены.

«На тех, у кого простая пневмония, у кого – ковидная пневмония, тяжёлый грипп, ОРВИ и так далее. Это сделано для того, чтобы больные не перемешивались, не заражали друг друга. Работа, конечно, непростая, сложная, но её обязательно надо делать», – резюмировал Собянин.

Напомним, по данным оперштаба за последние сутки в России выявлено 5 118 новых больных коронавирусом. Умерло за сутки 70 пациентов, общее число жертв достигло за всё время 15 001 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.

В общей сложности в стране за все время пандемии зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране остается 180 972 активных больных. Наибольшее число больных коронавирусом выявлено за сутки в Москве - 694 новых случая, скончалось 13 человек, выздоровели 898 пациентов. На втором месте расположилась Свердловская область (+179), на третьем месте Санкт-Петербург (+157). В пятерке также Подмосковье (+153) и Ростовская область (+128).