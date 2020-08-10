Нефть перешла к росту после заявлений Трампа

Утром 10 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности подписать указы о продлении ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса, цены на нефть перешли к росту. Сорт Brent прибавил 1,10%, достигнув отметки $44,89 за баррель. Для сравнения в ходе торгов в пятницу, 7 августа, нефть потеряла 1,5%. Сорт WTI прибавил в цене 1,48%, достигнув отметки $41,83 за баррель, 7 августа она упала в цене на 1,7%.

По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, «цены на нефть растут после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны». Позиции покупателей остаются сильными с точки зрения технического анализа, уверен аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Он полагает, что нефтяной рынок поддержит слабый американский доллар, который сделает товар привлекательным для покупателей.

С начала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатилось несколько волн падения цен на сырье из-за ряда негативных факторов, главным из которых является распространение коронавирусной инфекции. Также рынок остро отреагировал на отказ продлить соглашение по снижению нефти ОПЕК+, моментом стоимость сырья достигало минусовых значений.