Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 10 августа

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса общее число заразившихся коронавирусной инфекцией к утру 10 августа достигло 19,7 миллиона человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире заражены 19 792 519 человек, суточный прирост заразившихся составляет 220,5 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 730 089 инфицированных, более 12 миллионов человек выздоровели.

Первое место антирейтинга стран с наибольшим числом заболевших коронавирусной инфекцией продолжают удерживать США, где число зараженных превысило 5 миллионов. Второе место принадлежит Бразилии. В стране инфицированных более 3,03 миллиона человек. Стремительно растущая Индия на третьей позиции - более 2,1 миллиона заболевших. Четвертая строчка остается за Россией (887,5 тысячи). Замыкает пятерку - ЮАР (559,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Наибольшее число жертв коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано в США - 162 938 человек. Число погибших от COVID-19 в Бразилии превысило 100 тысяч. Высокая смертность - более 10%, зафиксирована в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России по последним данным суточный прирост составил 5189 случаев, умерли 14 931 человек, выздоровели 693,4 тысячи пациентов.