Вход/Регистрация Подписка

Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 10 августа

Москва, 10.08.2020
  • Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 10 августа

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса общее число заразившихся коронавирусной инфекцией к утру 10 августа достигло 19,7 миллиона человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире заражены 19 792 519 человек, суточный прирост заразившихся составляет 220,5 тысячи человек. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достигло 730 089 инфицированных, более 12 миллионов человек выздоровели.

Первое место антирейтинга стран с наибольшим числом заболевших коронавирусной инфекцией  продолжают удерживать США, где число зараженных превысило 5 миллионов. Второе место принадлежит Бразилии. В стране инфицированных более 3,03 миллиона человек. Стремительно растущая Индия на третьей позиции - более 2,1 миллиона заболевших. Четвертая строчка остается за Россией (887,5 тысячи). Замыкает пятерку - ЮАР (559,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Наибольшее число жертв коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано в США - 162 938 человек. Число погибших от COVID-19 в Бразилии превысило 100 тысяч. Высокая смертность - более 10%, зафиксирована в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России по последним данным суточный прирост составил 5189 случаев, умерли 14 931 человек, выздоровели 693,4 тысячи пациентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  2. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
  3. Данные — это новый мусор
    Объемы данных не дают стратегических преимуществ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама