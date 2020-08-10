Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку. На такой шаг ливанский Кабинет министров пошёл после массовых акций протестов, которые последовали за взрывом в порту Бейрута.

Об этом рассказал журналистам глава Минздрава республики Хамад Хасан. По его словам, в самое ближайшее время премьер Хасан Диаб сделает официальное заявление, передаёт ТАСС.

Таким образом, власти страны выполнили одно из основных требований местных жителей, которые после ужасного взрыва в Бейруте ежедневно выходят на массовые акции протеста.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, уничтоживший десятки жилых и офисных зданий. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Ударная волна разрушила почти половину Бейрута. Жертвами взрыва стали 158 человек. Ещё более 6 тыс. жителей ливанской столицы пострадали. Более 300 тыс. человек остались без жилья.