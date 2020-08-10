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Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Москва, 10.08.2020
Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости.
  • Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

предоставлено пресс-службой

Общая площадь главного корпуса – 52728 кв.м., площадь земельного участка 189 806 кв.м., кадастровый № 24:54:0102009:17

dsc00205.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Завод специализируется на изготовлении металлоконструкций пролетных строений мостов, дорожных и мостовых металлических ограждений, антенно-мачтовых сооружений, строительных металлических конструкций и прочих видов металлоконструкций. Предприятия оснащено необходимым для производства оборудованием, завод имеет заготовительный, сборо-сварочный цехи, цех антикоррозионного покрытия и комплектовки, участок контрольной сборки и готовой продукции и отгрузки,  а также заводскую лабораторию.

«ВСЗМК» имеет аттестацию  для производства опор ВЛ ЛЭП (35-750 кВ) ДЗО ПАО «Россети», положительное заключение Центра ИССО ОАО «РЖД» на производство мостовых конструкций, заключение на производство металлоконструкций ЛЭП, ПГС, металлических мостов, антенных опор, для нужд ЗАО «Ванкорнефть» («Роснефть»).

Заказчиками завода являются крупнейшие федеральные и краевые предприятия - ОАО «Трансмост, ОАО «Сибмост», ЗАО «Богучанская ГЭС», «Региональная строительная компания», продукция используется на  объектах «НК Роснефть», «Ванкорнефть», «Корпорация Трансстрой» и т.д.

Сведения о торгах и контакты

Электронная площадка для АО и ООО:

www.alfalot.ru

Организатор торгов: ООО «Банкротфорум.ру»

Контактное лицо - Чередник Григорий Геннадьевич, заместитель генерального директора – директор по правовым вопросам АО «КрасЭКо»

8 902 940 9829

gcherednik@kraseco24.ru

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Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

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