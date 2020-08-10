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Российских автомобилистов ждут нововведения

Москва, 10.08.2020

Предстоящей осенью российских автомобилистов ждёт целый ряд важных нововведений. В частности, будут изменены тарифные сетки ОСАГО, возобновят обязательный ТО, а также расширят полномочия сотрудников ГИБДД, передаёт «Прайм».

При изменении тарифных сеток ОСАГО (речь идёт о расширенном тарифном коридоре) верхний и нижний предел базовой ставки получат прибавку в 10%, что позволит страховщикам устанавливать для каждого клиента индивидуальные тарифы. Так, кроме характеристик страхуемого авто будет учитываться личность водителя. Минимальная и максимальная ставки составят 2 471 руб. и 5 436 руб. соответственно.

Это означает, что ОСАГО станет дешевле для законопослушных водителей и дороже для злостных нарушителей ПДД.

Предстоящей осенью вступят в силу изменения относительно документов на машину: ПТС и СТС. Теперь в них ГИБДД будет заносить больше данных, например, информацию о мощности мотора машины и сроке госрегистрации автомобиля.

Начиная с осени возобновится обязательная процедура техосмотра автомобилей. Как известно, из-за введённых на фоне пандемии COVID-19 в России ограничительных мер техосмотр был отменён до 30 сентября. В этот период страхование машины можно было оформить без техсомотра.

Также осенью (с октября) прекратят действовать повышенные коэффициенты на проезд по платным трассам. Ещё одно изменение для пользователей платных трасс – новая разрешённая максимальная скорость движения, которая составит 150 км в час вместо нынешних 130 км в час.

Кроме того, нынешней осенью сотрудники ГИБДД получат возможность на использование диагностических приборов. Планируется, что с их помощью будут исследоваться выбросы двигателя автомобилей. Если они будут превышать допустимые нормы, то может последовать запрет на эксплуатацию такого автотранспорта.

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