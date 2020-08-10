Клан Шеффлеров потерял три четверти состояния

В последнее время много пишут об астрономических заработках во время пандемии магнатов IT-сектора. Однако большинство бизнесменов несут сейчас, конечно, убытки. Одни, как, например, семья Шеффлеров, у которых, правда, проблемы начались задолго до появления коронавируса, потеряли больше. Другим повезло – их потери не такие большие, как у изготовителей комплектующих и подшипников для автомобилей и тяжелой промышленности Шеффлеров, потерявших за 2,5 года, по данным Bloomberg Billionaires Index, почти три четверти своего немалого состояния: в начале 2018 года суммарное состояние сына с матерью оценивалось в 35 млрд долларов, а сейчас снизилось до 8,5 млрд.

Тогда, в 2018 г., 55-летний Георг Шеффлер вместе с 78-летней матерью Марией-Элизабет Шеффлер-Туман владел львиной долей акций компании Continental AG и считался самым богатым немцем. Сейчас у них лишь четверть от прежнего состояния во многом благодаря, конечно, и пандемии, больно ударившей по автопрому. В этом году акции Continental и машиностроительной компании Schaeffler AG, тоже принадлежащей им, подешевели более чем на 20%. Это значит, что и в конце 2020-го года так же, как и двух предыдущих лет, у Шеффлеров будет меньше денег, чем в начале года.

Конечно, Шеффлеры, хотя и стали одними из самых больших неудачников Bloomberg Billionaires Index, все равно остались миллиардерами. Для них наверняка слабое утешение, что во время пандемии обеднели, пожалуй, все «автомобильные» миллиардеры. К примеру, состояния Сюзанны Клаттен и Штефана Квандта, главных акционеров Bayerische Motoren Werke AG, и Чонг Монг-Ку, председателя правления и исполнительного директора Hyundai Motor Group в этом году уменьшились, по данным Bloomberg, приблизительно на 10%.

Шеффлеры – антирекордсмены среди миллиардеров по потерям, но справедливости рады следует сказать, что раньше они уже попадали в схожее тяжелое положение и с честью из него выпутывались. Например, во время финансового кризиса 2008 года после рискованного поглощения Continental им пришлось обращаться за срочной помощью, чтобы избежать банкротства. Однако в 2009 – 17 годах акции компании резко пошли вверх, и Шеффлеры разбогатели.

Кстати, какие-то надежды на благополучный исход вселяет сейчас и более чем 50-процентный рост цены акций компании с середины марта. Казалось бы, можно не беспокоиться, но в Continental признают, что перспективы компании до конца года выглядят мрачно.

После смерти отца в 1996 году Георг Шеффлер наследовал 80% его империи по производству подшипников. Остальные 20% достались его матери. Оба работают в наблюдательных советах Continental и Schaeffler.

Кстати, Георг, можно сказать, профессиональный бизнесмен – отец с детства готовил его к управлению компанией. Мария-Элизабет в отличие от сына по образованию врач и никогда не думала, что ей когда-либо придется заниматься бизнесом.