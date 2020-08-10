Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о росте числа больных гриппом и ОРВИ в Москве. По его словам, это вызывает опасения. Кроме того, мэр подчеркнул, что москвичам необходимо готовиться к вакцинации, передаёт РИА Новости.

«Тревожным фактором является нарастание гриппа и ОРВИ, – сказал Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом». – Поэтому нам надо всем готовиться к вакцинации».

При этом градоначальник отметил, что по рекомендации Роспотребнадзора потоки больных в медицинских учреждениях российской столицы чётко разделены.

«На тех, у кого простая пневмония, у кого – ковидная пневмония, тяжёлый грипп, ОРВИ и так далее. Это сделано для того, чтобы больные не перемешивались, не заражали друг друга. Работа, конечно, непростая, сложная, но её обязательно надо делать», – резюмировал Собянин.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 5 118 новых больных коронавирусом COVID-19. Наибольшее число – в Москве (+694). Скончалось 13 человек, выздоровели 898 пациентов.