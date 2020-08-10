В России выявлено 5,2 тыс. новых больных коронавирусом за сутки

В России зафиксирован суточный прирост новых больных коронавирусом в 5 118 случаев в 83 регионах, говорится в сообщении оперштаба. За истекшие сутки умерло 70 пациентов, общее число жертв достигло за все время 15 001 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.

В общей сложности в стране за все время пандемии зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране остается 180 972 активных больных.

Наибольшее число больных коронавирусом выявлено за сутки в Москве - 694 новых случая, скончалось 13 человек, выздоровели 898 пациентов. На втором месте расположилась Свердловская область (+179), на третьем месте Санкт-Петербург (+157). В пятерке Московская область (+153) и Ростовская область (+128). Далее следуют Красноярский край (+127), Ставропольский край (+125), восьмую строчку поделили Нижегородская и Иркутская области – по 120 новых случаев. В Ханты-Мансийском АО 117 новых больных, в Омской области 108. Далее следует Оренбургская область (+104). В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.