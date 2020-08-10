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Свадьбы снова играют в кредит

Москва, 10.08.2020
Россияне начали возвращаться к привычному уровню потребления, в связи с чем все охотнее берут микрозаймы на нужды не первой необходимости. Впрочем, их уровень еще далек от прежнего, тем временем к целям кредитов прибавились закупки продуктов впрок на случай «второй волны» коронавируса.
#Микрозаймы
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  • Свадьбы снова играют в кредит

Жених пошел за кредитом?

Михаил Терещенко/ТАСС

Финансовый маркетплейс «Юником 24» провел исследование, согласно которому россияне снова начали наращивать объемы микрозаймов после того, как в период пандемии занимали лишь на покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. Теперь наши граждане все охотнее берут кредиты на свадьбы, отдых и бытовую технику, пишет «Прайм» со ссылкой на текст документа.

Покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт — на них в общей сложности приходилось 90% заявок на кредиты во время самоизоляции, говорится в исследовании. Практически не оформлялись займы на отдых, на покупку техники (если это не было вызвано срочной необходимостью), а также и на проведение семейных событий.

Ситуация начала меняться уже на начале лета. И вот, доля займов на отдых выросла с нуля до 3% с нуля, а на семейные события — до 4%. При этом в 70% случаях заемщики, называя причину оформления займа «семейные события», направляли деньги на свадьбу. Почти вдвое выросла доля микрозаймов, оформляемых на покупку бытовой техники — до 15%. Тоже ведь, между прочим, в молодом хозяйстве пригодится.

Но и влияние эпидемии, кстати, не ушло, только из стагнационного стало стимулирующим: сред 7% займов, взятых россиянами в июле «на другие цели» —накопление запасов продуктов длительного хранения на случай второй волны коронавируса. А молодоженам надо постараться, чтобы вслед за кредитом на свадьбу им не пришлось брать займ на «приобретение подарков для примирения с супругом или супругой». Есть и такая цель среди обнаруженных в ходе исследования.

Между тем важно понимать, обращает внимание главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антоновэксперт, что те тенденции, которые сейчас наблюдаются на рынке микрокредитования, нельзя назвать даже приблизительно схожими с ситуацией прошлых лет. Нынешняя доля займов на отдых или семейные события все еще ничтожна мала для такого рода статистики. Люди, очевидно, склоняются к отмене или переносу празднования дня бракосочетания и идут на такой шаг только заемщики, у которых есть твердая уверенность в дальнейшем погашении долга.

Рынок микрозаймов по-прежнему восстанавливается медленно, считает Алексей Антонов. Ситуация с безработицей и доходами граждан все еще находится в неопределённом состоянии: люди либо потеряли работу, либо их доход снизился в процентном соотношении от 30 до 70%. При этом согласно данным Росстата число безработных по данным за июнь составило 4,6 млн человек или 6,2% от экономически активного населения, этот показатель в годовом сопоставлении увеличился сразу на 38,1%.

Учитывая такую статистику говорить о дальнейшем быстром росте рынка микрокредитования не приходиться, повторяет аналитик. По его словам, сектор также будет сдерживаться усилением мер по регулированию со стороны ЦБ.

Вообще, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, говорить о том, что жизнь россиян налаживается – мягко говоря, преувеличение, особенно на фоне возросшей безработицы и двузначного в процентном отношении снижении реальных доходов населения. При этом доходы не вернутся на прежний уровень как минимум еще год, поскольку слишком много предприятий закрылось, а ряд отраслей до сих пор не может нормально работать – от общепита до авиалиний. 

Скорее, полагает эксперт, начинает восстанавливаться прежний образ жизни, а выпадающие доходы иногда приходится компенсировать таким нетривиальным способом, как микрозаймы. И в этом ничего хорошего нет – значит, у заемщиков есть определенные проблемы с кредитной историей, и риск просрочки по таким займам удваивается. И если займы в МФО на свадьбу еще можно объяснить надеждой на то, что мероприятие окупится, то траты в виде отдыха, покупка не очень нужной бытовой техники, одежды, подарков в итоге принесут только разочарования.

По сути, в июле по-новой запустилась любимая населением игра в «русскую рулетку», считает он, но сейчас удача будет явно не на стороне заемщиков: слишком сильно ужесточаются требования к МФО, а взысканию средств в судебном порядке помогает система судебных приказов, так как по небольшим задолженностям слушания проходят максимально быстро.

Прогноз на 2020 и 2021 годы: увеличение количества банкротств физических лиц до 100 тысяч человек в этом году и 150 тысяч – в следующем, говорит Алексей Кричевский. За первое полугодие текущего года количество банкротов составило более 42 тысяч человек, а это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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