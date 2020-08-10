Утверждены новые даты проведения форума «Сильные идеи для нового времени»

Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов по устойчивому развитию страны.

«Авторы лучших идей представят свои проекты участникам Форума, а также совместно с представителями федеральной и региональной власти, топ-менеджерами крупнейших компаний и экспертами определят направления их реализации. Внедрение лучших практик послужит достижению национальных целей в субъектах РФ и в масштабе страны в целом», – сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

До 24 августа в рамках подготовки к Форуму Агентство стратегических инициатив предлагает всем желающим представить свои идеи на крауд-платформе idea.asi.ru по направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

На сегодняшний день на платформе собрано уже более двух тысяч идей, в проекте зарегистрировались свыше 12 тыс. человек. Все поступившие идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Федеральные и международные эксперты оценят топ-100 лучших идей и проектов в финале Форума, который пройдет в Сочи на площадке Парка науки и искусства «Сириус».

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс. Среди партнеров Форума – крупнейшие компании России в области образования, подготовки кадров и ведущие институты развития: ВЭБ.РФ, The World Bank, VEB Ventures, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет 20.35», НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС, ОНФ, АНО «Россия – страна возможностей», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» и др.

Об Агентстве стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org