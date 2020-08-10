В Крыму обновлен антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

За сутки в Крыму выявлено более сорока новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Уточняется, что 9 августа, в регионе выявили 48 случаев, рассказал глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что 17 больных были выявлены в ходе обращения за медицинской помощью.

«28 больных - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц», - написал Аксенов.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, министерство здравоохранения Крыма объявило в этой связи срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. В сообщении говорится, что требуются медики «любой специальности».

Уточняется, что с начала года на Крымском полуострове выявлено 1517 больных коронавирусной инфекцией, летальных случаев зафиксировано 17, выписаны из больниц за все время 1054 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован суточный прирост новых больных коронавирусом в 5 118 случаев в 83 регионах. За истекшие сутки умерло 70 пациентов, общее число жертв достигло за все время 15 001 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.