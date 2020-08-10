Вход/Регистрация Подписка

В Крыму обновлен антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Москва, 10.08.2020

За сутки в Крыму выявлено более сорока новых случаев заражения  коронавирусной инфекцией нового типа. Уточняется, что 9 августа, в регионе выявили 48 случаев, рассказал глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что 17 больных были выявлены в ходе обращения за медицинской помощью.

«28 больных - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц», - написал Аксенов.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, министерство здравоохранения Крыма объявило в этой связи срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. В сообщении говорится, что требуются медики «любой специальности».

Уточняется, что с начала года на Крымском полуострове выявлено 1517 больных коронавирусной инфекцией, летальных случаев зафиксировано 17, выписаны из больниц за все время 1054 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован суточный прирост новых больных коронавирусом в 5 118 случаев в 83 регионах. За истекшие сутки умерло 70 пациентов, общее число жертв достигло за все время 15 001 человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 3 259 пациентов, всего за время распространения коронавируса вылечился 696 681 человек.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  2. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
  3. Данные — это новый мусор
    Объемы данных не дают стратегических преимуществ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама