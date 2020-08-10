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В России заявили о готовности США «удушить» Европу ради собственных интересов

Москва, 10.08.2020
  • В России заявили о готовности США «удушить» Европу ради собственных интересов

ТАСС

Ради собственных интересов США готовы «удушить» Европу, считает замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Чиновник заявил, что дело европейцев, по мнению США, исполнять, что сказано.

«Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», - отметил Венедиктов. Он напомнил, что Белый дом разорвал документы, от которых напрямую зависит безопасность Европы - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.

О решении США выйти из Договора по открытому небу стало известно 21 мая. Решение американский президент Дональд Трамп объяснил «поведением Москвы, которая, по его словам, нарушает условия договора». Он  рассказал, что РФ якобы следила за местонахождением Трампа в ходе полетов над территорией Соединенных Штатов.

Действие другого документа, обеспечивающего мировую стабильность,  - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратилось 2 августа. Трамп также, как в случае с первым договором, обвинил в нарушении документа Россию, из-за чего США пришлось выйти из соглашения в одностороннем порядке.

Данный документ ограничивал стороны в принятии на вооружение баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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