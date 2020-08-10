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Владимир Путин поручил привить 60% населения от коронавируса за осенне-зимний период

Москва, 10.08.2020

За предстоящий осенне-зимний период должны быть вакцинированы от коронавируса 60% россиян, а среди входящих в группу риска доля привитых должна быть еще выше – 75%. Такое указание президент России по итогам прошедшего 29 июля «Совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду», сообщается на официальном сайте главы государства.

При этом власти, очевидно, не ожидают снижения напряжения с продолжением пандемии.  

«Ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону… Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний» - заявил Владимир Путин в ходе совещания. 

В связи с этим речь идет не только о сохранений резерва коек для лечения больных коронавирусом, но и о развертываниидополнительных мест для заболевших в случае новой серьезной вспышки инфекции.      

Правительству также поручено обеспечить вместе с фармкомпаниями необходимый объем медикаментов, в том числе доказавших свою эффективность в лечении коронавируса. Их промышленный выпуск в целом уже налажен, отметил президент, нужно только обеспечить необходимый объём.

Кроме того, Владимир Путин распорядился расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг, чтобы граждане, в том числе с хроническими заболеваниями, могли дистанционно получить консультацию, рекомендации врачей. По его словам, это чрезвычайно важно в период гриппа и простуд.

Особое внимание было уделено вакцине от коронавируса. Президент отметил, что ключевыми требованиями к ней являются доказанная эффективность и безопасность – «уверенность в вакцине должна быть абсолютной». Именно исходя из этого будут приниматься дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса.

Между тем, как стало известно, Ассоциациея организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с призывом отложить регистрацию вакцины до тех пор, когда ее эффективность будет доказана третьим этапом клинических испытаний.  В документе отмечается, что испытания разработки института им. Гамалея прошли на небольшой группе – всего 100 человек, в то время, как третья фаза испытаний –, по стандарту тестирования лекарственных средств – гораздо более масштабная. Такие клинические исследования дадут и более выверенный результат, и покажут безопасность вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими хроническими заболеваниями, пишет РБК со ссылкой на письмо АОКИ.

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