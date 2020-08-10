Ночь выборов

Два результата

В Белоруссии состоялись президентские выборы, и по их итогам для действующего главы государства Александра Лукашенко есть два результата – один хороший, а второй плохой. Хороший для Александра Григорьевича состоит в том, что, по официальным данным, он набирает 80% с лишним голосов. Плохой — в низком уровне недоверия к этим данным.

Возможно — ниже того уровня, который обычно присущ чрезмерно зарегулированным выборам с явной ориентацией на заранее предрешенный результат. А Лукашенко, несмотря на отсутствие поддержки в обществе, давал понять, что власть не отдаст ни при каких обстоятельствах.

Поздно вечером 9 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила, что явка составила 84%, причем на досрочных выборах проголосовало, якобы, 42%. Сразу после окончания голосования глава ЦИК республики Лидия Ермошина, ссылаясь на данные с участков, расположенных в воинских частях и медучреждениях, фактически сообщила о победе Лукашенко.

«Лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдало предпочтение 82 процента избирателей», – заявила Лидия Ермошина, пообещав через несколько часов огласить предварительные результаты по другим участкам, но больше в эфире белорусских СМИ не появлялась.

Данные национального экзитпола, которые провело государственное агентство БЕЛТА: за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%. Независимые от власти экзитполлы показали не то, что сильно отличающийся, а прямо противоположный результат. Согласно их данным, за Тихановскую проголосовало от 65% до 72%, а за Лукашенко от 13% до 16%.

Активная провинция

Этого оказалось достаточно – не дожидаясь оглашения предварительных результатов выборов, белорусы вышли на улицы своих городов протестовать. Выборы проходили со столь значительными нарушениями – на них не были допущены иностранные наблюдатели, а отечественных просто выгоняли из участков для голосования без объяснения причин ­– что у граждан не осталось сомнений в необходимости отстаивать свой выбор.

Власти явно готовились к акциям протеста и сделали, что смогли – вывели в центр Минска массу правоохранителей и спецтехнику и перекрыли въезды в город. Чтобы помешать протестующим собираться в центре города, был отключен интернет, поезда метро не останавливались в центре столицы Белоруссии, было частично отключено уличное освещение.

Из-за действий властей, ограничивших передвижение по городу, возникло несколько очагов протеста, в том числе, даже на окраинах города. Для разгона протестующих в ход пошли дубинки, резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Но демонстранты отказались покидать улицы города, пытаясь возводить баррикады и отступая под натиском силовиков на соседние улицы.

В местах, где численное преимущество было за протестующими, они зачастую оказывали успешное сопротивление омоновцам. В то же время, если сотрудников правоохранительных органов было в несколько раз больше, чем протестующих или случайных прохожих, то они оказывались жестоко избиты силовиками. В одном из очагов противостояния автозак проехал через толпу митингующих, которые пытались остановить его. Один из протестующих запрыгнул на капот автомобиля, но сорвался и попал под колеса грузовика. Бросившихся ему на помощь демонстрантов милиция тут же забросала светошумовыми гранами. По непроверенной информации, демонстрант, попавший под колеса милицейской машины, мог погибнуть.

Несколько демонстрантов получили серьезные травмы от резиновых пуль и светошумовых гранат. На нескольких видеозаписях видно, как силовики тащат по асфальту граждан без сознания. Противостояние со стрельбой и взрывами в центре белорусской столицы продолжалось несколько часов и стало затихать около трех часов ночи.

В провинции, где также прошли акции протеста, картина была противоположной. Поскольку власти стянули практически всех силовиков в столицу, в других городах Белоруссии перевес сил был в пользу митингующих. В Барановичах толпа протестующих обратила хорошо экипированную милицию в бегство, а в Жодино, Бобруйске, Кобрине и Пинске силовики вовсе отказались разгонять протестующих. Власти попытались перебросить подкрепление в проблемные регионы, но тришкин кафтан силовиков явно не был способен накрыть бунтующую страну.

Самое примечательное, что протестующие вышли стихийно – даже Тихановская и ее штаб не призывали людей выйти на улицу. В то же время, основной оппозиционный кандидат обратилась к силовикам, прежде всего к офицерам, с предложением прекратить насилие, фактически предложив им перейти на сторону оппозиции. Ее пресс-секретарь Анна Красулина также призвала силовиков задуматься о персональной ответственности за свои действия.

Осторожность штаба Тихановской можно понять – за призывы протестовать кандидата в президенты могли моментально арестовать. Впрочем, как показывала практика последних месяцев, ее могли арестовать и без всякого повода.

Импровизированный кандидат

Напомним, что Светлана Тихановская не собиралась становится кандидатом в президенты. Участвовать в выборах хотел ее муж – видеоблогер Сергей Тихановский. Однако, он был арестован, поводом для чего послужило театрально падение милиционера недалеко от блогера, в результате чего последний был обвинен в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Также за решеткой, вместе со своим сыном и десятком бывших сотрудников, оказался и другой, самый популярный в Белоруссии кандидат на президентский пост ­– Виктор Бабарико. Больше других повезло бывшему близкому соратнику Лукашенко Валерию Цепкало – его не арестовали, а попросту не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты.

Решение зарегистрировать кандидатом в президенты Светлану Тихановскую с точки зрения властей не представляло никакой угрозы. Если ее мужа хоть кто-то знал, то домохозяйка, лишенная харизмы и ораторских способностей, представлялась удобным спаринг-партнером для президента.

Однако его подвел, в частности, сексизм — демонстрация искренней убежденности в том, что «все бабы дуры» и уверенности, что за женщину не проголосуют. Далее штабы кандидатов Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились, отправив на помощь Светлане еще двух дам: Марию Колесникову, координатора штаба Виктора Бабарико, и Веронику Цепкало, супругу Валерия Цепкало.

Неподготовленность Светланы Тихановской к должности главы государства была обойдена очень элегантно – она заявила, что в случае своей победы проведет свободные президентские выборы в течение полугода. С тех пор стало очевидно – появилась точка притяжения для всех оппозиционно настроенных граждан.

В ночь выборов в нескольких телеграм-каналах были опубликованы протоколы из полутора десятков избирательных участках Минска, согласно которым Тихановская опережает Лукашенко по количеству голосов от двух до десяти раз. Однако ЦИК Белоруссии в 9 утра по московскому времени выступил с заявлением, что Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская 9,9%, а против всех проголосовали 6% избирателей. Остальные кандидаты в президенты: Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — получили чуть более одного процента голосов. Таким образом, можно прогнозировать, что противостояние сторонников и противников Лукашенко, к утру, впрочем, затихнувшее, имеет шансы вновь переместиться на улицы белорусских городов.