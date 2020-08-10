Золото в резервах удержало рубль от падения

Резервы достигли уровня самых благополучных времен

В июле 2020 года объем международных (золотовалютных) резервов РФ увеличился на 22,881 млрд долларов, или на 4%. Как сообщается на сайте Банка России, показатель достиг 591,753 млрд долларов.

Таким образом, уточняет Finmarket, уровень ЗВР по состоянию на 1 августа стал максимальным с начала августа 2008 года (598,1 млрд. долларов, по данным на 8 августа).

В январе-июне 2020 года международные резервы России выросли на 37,394 млрд. долларов, или на 6,7%, по сравнению с 554,359 млрд. долларов на 1 января.

Июльский рост резервов стал следствием повышения цен на золото и положительной курсовой переоценки из-за снижения курса доллара к другим резервным валютам. Стоимость монетарного золота в их составе выросла на 13,790 млрд. долларов, или на 10,3%, до 144,322 млрд долларов, доля золота в резервах при этом увеличилась до рекордных 24,4% с 23%.

Стоимость валютных активов в июле увеличилась на 9,349 млрд. долларов, или на 2,1%, до 447,431 млрд долларов.

Дело техники

Рост золотовалютных резервов (ЗВР) в июле вызван не активным пополнением, а технической переоценкой их составляющих, уверен председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Он напоминает, что оценка ЗВР производится в американских долларах, которые на начало года составляли только 24,5% от их объма. На евро приходилось 30,8% ЗВР, на монетарное золото – 19,5%. (Банк России раскрывает изменение структуры с лагом в полгода).

Пандемия COVID-19 привела к серьезным последствиям для мировой экономики, заставив власти многих стран прибегнуть к экстраординарным мерам для смягчения последствий кризиса. Особенно в этом преуспели в США. Во втором квартале экономика в годовом сопоставлении рухнула там на рекордные 32,9%. Для противовеса были приняты два пакета помощи, которые привели к эмиссии 3 трлн долларов – настолько вырос баланс ФРС c начала года. В настоящий момент обсуждается третий пакет стимулов на 1 трлн долларов, в перспективе сами власти не исключают принятие и четвертого.

Крупные инвестбанки считают, что баланс ФРС к концу года достигнет 10 трлн долларов, а в течение последующих двух лет может еще возрасти вдвое. Неопределенность с окончанием пандемии COVID-19 повышает вероятность подобных сценариев. В этих условиях инвесторы ищут возможности для сохранения своих капиталов от ослабления американского доллара.

Альтернативой, указывает Михаил Дорофеев, выступает золото, которое в июле подорожало более, чем на 10% — до нового рекорда, а также евро (+4,8%). ЕЦБ тоже «печатает», но не может «соперничать» в этом с американским ЦБ.

В результате из 22,88 млрд долларов прироста ЗВР России в июле, 13,55 млрд долларов пришлось на переоценку монетарного золота, а 8,4 млрд долларов – на переоценку евро против доллара (при условии сохранения прежней доли единой европейской валюты).

Рост ЗВР позволяет сохранить макроэкономическую устойчивость, уверен Михаил Дорофеев. По данным Банка России, в апреле-июне из-за падения цен на нефть и газ, а также из-за сокращения их поставок в физическом выражении общий приток валюты сократился на треть, до 67,9 млрд долларов. После покрытия импорта профицит торгового баланса составил минимальные за последние 17 лет 14,3 млрд долларов.

Этой суммы оказалось недостаточно для покрытия импорта услуг, погашения долга и компенсирования вывоза капитала частным сектором. В итоге ЦБ был вынужден закрыть эту образовавшуюся «дыру» на 12,9 млрд долларов за счет продаж валюты из ФНБ и ЗВР. Если бы Банк России не обладал высокими резервами как в абсолютном, так и в относительном выражении по отношению к платежному балансу, у рубля было бы меньше возможностей отыграть стремительное ослабление февраля-марта, и сейчас нацвалюта была бы намного ближе к минимумам с начала года, делает вывод эксперт.

В настоящий момент после того, как цена на нефть приблизилась к заложенным в бюджете параметрам, Банк России сократил объемы продаж иностранной валюты до 5,7 млрд руб. ежедневно. В случае новых шоков на нефтяном рынке и в мировой экономике эта величина может быть резко повышена. Резервы есть. Начиная с 10 марта на эти цели в совокупности регулятор потратил 1,1 трлн руб.

Золотые вы наши

Банк России в последние месяцы многократно уменьшал вложения в доллары и американские гособлигации, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В составе ЗВР ещё в декабре 2017 г. было 102,2 млрд долларов, а в декабре 2019 г. — лишь 9,9 млрд долларов. Перевод резервов в значительной мере в иные валюты (евро, фунты, франки, юани и др.) совпал в 2020 г. с их ростом к «американцу» в последние месяцы.

Но особенно сильно подорожало золото, увеличившись в цене на треть, с 1560 до 2075 дол. за унцию с января по август 2020 г. Его доля в стоимости ЗВР поднялась за это время с 20% до 24%, хотя ЦБ с апреля приостановил закупку золота в резервы. Таким образом, констатирует аналитик, «заслуги» экономики в росте ЗВР практически нет, они повышаются не вопреки кризису в России, а «благодаря» кризису мировому, обесцениванию доллара и удорожанию «защитных» активов.

В этом смысле для России нет худа без добра, говорит Марк Гойхман. Повышение объёмов ЗВР создаёт дополнительную «подушку безопасности» для финансовой системы. Международные резервы повышают её устойчивость. Они могут быть использованы, в частности, для компенсации ухудшения платёжного баланса страны, когда снижаются поступления валюты в страну и растёт её отток. Высокие ЗВР – поддержка и национальной валюты, резерв для выплат по внешнему долгу, по обязательствам и расходам государства.

Традиционная политика экономических властей в последние годы – сбережение и накопление средств в такой «кубышке». Лозунг: «Не надо «палить» резервы». Их сохраняют на чёрный день, когда может быть ещё хуже, полагает аналитик. Такой подход, вероятно, сохранится в перспективе, хотя это и наносит определённый ущерб возможностям инвестирования и стимулирования экономики и доходов внутри страны.