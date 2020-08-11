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Акции дня: АФК «Система» полетела на «Спутнике V»

Москва, 11.08.2020

Российский рынок раллирует во вторник, и в лидеры роста выбрались акции АФК «Система», это произошло на фоне регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время. Новая вацина получила название «Спутник V».
Выпускать вакцину в России будут два предприятия - Центр им. Гамалеи и компанией «Биннофарм», подконтрольной АФК «Система»(+6,9%). Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что одновременно при содействии Минпромторга и проектного офиса «Сбербанка» «идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей, таковые в нашей стране есть». Министр сказал также, что по поручению главы государства Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. «Интерес к ней (к вакцине) уже проявили ряд стран».
На хороших новостях и ожидания окончания эпидемии индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии вырос на 1,5% до 3005 пункта, индекс РТС - на 2,2% до 1296 пункта. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск  составила 45,23 доллара за баррель (+0,53%). Российская валюта укреплялась – 73,17 рубля за доллар.

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