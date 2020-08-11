Белоруссия: протесты без лидера

После оглашения белорусским ЦИК результатов выборов, в соответствии с которыми победил действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская объявила об их непризнании. Ставший в шестой раз президентом Лукашенко, со своей стороны, сделал ряд жестких заявлений.

Вышедших на акции протеста президент Белоруссии назвал «овцами», которыми руководят из-за границы. Если ранее Лукашенко утверждал, что во всех его неприятностях виновата Россия, то сейчас он, в очередной раз, резко сменил внешнеполитический вектор и обвинил в происходящем Польшу и Чехию, которые кукловодят «этими овечками» — штабом Тихановской.

Кроме того, Лукашенко заявил, что среди протестующих было много обкуренных и пьяных, которые нападали на силовиков, а те защищались. Помимо этого, белорусский президент настоятельно посоветовал не выходить на новые митинги, а оставаться дома, чтобы потом не пожалеть о случившемся. Таким образом, он дал понять, что никаких, даже самых незначительных компромиссов быть не может, и будет беспощадное подавление любых попыток протестовать.

Вечером 10 августа власти могли надеяться на то, что основной пар был выпущен в ходе протестов прошлой ночью, сразу после выборов, а поскольку три тысячи арестованных (по официальным данным) по стране и тысяча в Минске не смогут выйти снова, это существенно уменьшит ряды демонстрантов.

Но первый тревожный звонок прозвучал для Александра Лукашенко еще днем, когда несколько цехов Белорусского металлургического завода объявили забастовку, объясняя ее фальсификацией итогов выборов. На завод отправились автозаки и начались задержания рабочих. Позже задержанных, якобы отпустили под обещание не бастовать — власти и руководство предприятия не комментируют произошедшее.

Были также неподтвержденные сообщения о попытках бастовать на БелАЗе. Масштаб произошедшего совсем небольшой, но попытка бастовать неприятна для Лукашенко, поскольку нарушает, по крайней мере на символическом уровне, ту картину единства президента с рабочим классом, которую он долго создавал, часто выступая перед трудовыми коллективами промышленных предприятий.

В целом же накал страстей в обществе оказался сильнее страха быть арестованным или избитым на акциях протеста, и после семи вечера люди начали собираться на улицах Минска и многих других городов Белоруссии. На многочисленных видео с места событий видно, что на этот раз милиция действовала еще жестче, чем накануне: демонстрантов, идущих пешком в центр столицы (городской транспорт Минска не останавливался в центре) зачастую даже не пытались задерживать, а лишь жестоко избивали. В идущих на митинг, а иногда и в случайных прохожих летели светошумовые гранаты и резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом.

На помощь милиции, которая не всегда справлялась с протестующими прошлой ночью, были брошены военнослужащие. Если верить текстовым сообщения оппозиционных телеграм-каналов, в Минске на улицы была выведена группа «Альфа» КГБ, во всяком случае, на видео заметно более дорогая, в отличие от обычных военных, экипировка и лучшая физическая подготовка.

Протестующие изменили тактику и перешли к активным действиям. Тысячи легковых автомобилей заблокировали большинство дорог столицы, усложнив перемещение силовиков. Желание во что бы то ни стало не допустить массового митинга оппозиции в центре города вызвало своеобразный эффект: протестующие, разбившись на группы, блуждали по столице, появляясь в разных ее местах и создавая там локальные очаги беспорядков.

Произошло и качественное изменение протестных настроений – они перестали быть мирными. Демонстранты принесли с собой мощные фейерверки, «коктейли Молотова» и пустили их в ход против силовиков. Ну и дошло до крайних инцидентов: некоторые водители из тех, кто заблокировал минские дороги, при попытке убрать их транспорт с дороги сбивали своим автомобилем работников милиции. Минск за два дня превратился из спокойного и чистого города в зону боевых действий.

Жертвой событий стал один из демонстрантов. По официальной информации, он погиб от взрывного устройства, которое пытался бросить в сотрудников милиции. На уровне слухов, он мог быть смертельно травмирован светошумовой гранатой. Ранее несколько десятков человек получили серьезные рваные раны от этого вида боеприпасов.

Несмотря на все усилия, направленные на разгон протестующих, в течение минувшей ночи инициатива в столице некоторое время оставалась у них. Пока в одном месте силовиков отлавливали часть митингующих, в другом — вырастали внушительные баррикады, которые приходилось разбивать с помощью спецтехники. Сами баррикады никто не защищал, и митингующие попросту перемещались на соседние улицы изматывая силовиков. За этим трудно не увидеть продуманную организацию действий.

Если доверять не слишком четкому видеосвидетельству Telegram-канала NEXTA Live журналиста Степана Путило, один из омоновцев выполнять перешел к протестующим. На опубликованных каналом кадрах один из бойцов отряда ОМОН в самом начале снимает каску и идет, судя по комментарию. в сторону участников акции протеста под крики «Молодец!». Но подпись «предецент» под видео скорее выдает желаемое за действительное.

Те же Telegram-каналы приносили сообщения о том, что иногда целые подразделения милиции или армии отказывались разгонять собравшихся граждан. Достоверность этого установить пока невозможно.

Помимо этого, в Минске появилось много сообщений о том, что задержанных демонстрантов не арестовывают, а отвозят в другой район города или за городскую черту и отпускают. Причиной такого поведения могут быть как переполненные изоляторы (не рассчитанные на десятки тысяч задержанных), так и нежелание силовиков исполнять приказы о массовых арестах.

Но не всегда картина такая радужная для протестующих: в сети появилось огромное количество видео, на которых силовики группами подолгу избивают лежащих на асфальте демонстрантов, в том числе и женщин. На опубликованном этим утром видео можно наблюдать, как работники Октябрьском РУВД Минска буквально свалили задержанных в кучу, друг на друга, во дворе отделения милиции. Сложно сказать, чего силовики скорее добьются подобными проявлениями жестокости – страха или еще большего озлобления со стороны недовольных официальными итогами выборов. В отличие от первой ночи противостояния в Минске, демонстранты не начали расходиться к часу ночи, а заставили силовиков в полном и нелегком обмундировании гоняться за ними по городу почти всю ночь.

Тем временем штаб Светланы Тихановской дистанцировался от уличных протестов, отказавшись принимать в них участие, иначе экс-кандидат в президенты немедленно отправилась бы в тюрьму за организацию массовых беспорядков, где уже несколько

месяцев сидит ее муж по аналогичной статье. Но и для властей опасно посадить в тюрьму ставшего внезапно знаменем оппозиции политика – в этом случае протесты могут вспыхнуть с новой силой. Кроме того, это приведет к ухудшению и без того непростых отношений с Западом.

Тихановская все же решила не испытывать терпение властей и после многократных арестов в своем окружении и заявлении КГБ республики о готовящемся на нее покушении покинула страну и отправилась в Литву. Судя по заявлению властей этой страны, задерживалась и сама кандидат в президенты Белоруссии.

Утром во вторник глава литовского МИД Линас Линкявичюс, сообщив, что Тихановская прибыла в Литву, добавил: «Главное, что она находится в безопасности, так как до этого была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов», — цитирует его LRT.

От этого решения Светланы Тихановской выигрывают обе стороны: она оказалась в безопасности, а Александр Лукашенко сможет более аргументированно утверждать, что протестом руководят из-за границы. Причем его выигрыш, пожалуй, больше: отъезд за границу кандидата в президенты, на чьей победе настаивали митингующие, способен ослабить энергию протеста.