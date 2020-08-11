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Инвесторы резко изменили отношение к евро

Москва, 11.08.2020
#Курсы валют
  • Инвесторы резко изменили отношение к евро

AP/TASS

Общеевропейская валюта, о слабости которой еще месяц назад не говорил разве что самый ленивый, сейчас чувствует себя очень уверено. По крайней мере, большинство финансистов настроены в отношении евро очень оптимистично. Спрос на европейские активы настолько сейчас высок, что июль стал для европейской валюты, возможно, лучшим месяцем лет за десять.

Причиной таких метаморфоз стало соглашение о бюджете Евросоюза и создании Фонда восстановления европейской экономики, которое сделало ее (европейскую экономику) более привлекательной для инвесторов, чем американская.

«Речь не идет о росте в этом или следующем годах или прогнозах о цикле роста,- объясняет Николас Верон из Института мировой экономики Петерсона.- Речь идет о более структурных переменах. Соглашение по бюджету существенно изменила отношение финансовых рынков к еврозоне. Оно стала мощным усилением для Евросоюза и евро».

Эйфория сейчас на финансовых рынках царит такая высокая, что ценные бумаги, спрос на которые при укреплении самой валюты обычно падает, сейчас растут в цене.

В центре структурных перемен 750-миллиардный Фонд восстановления. Важность сделки, заключенной в июле, состоит в том, что ранее схожие проекты проваливались или затягивались на долгие годы. Тот факт, что восстановление европейской экономики будет проходить за счет продажи совместных облигаций, успокоил опасения инвесторов относительно распада Евросоюза.

К Фонду и соглашению по бюджету следует прибавить и политику количественного смягчения, которую сейчас проводит Европейский Центробанк (ЕЦБ). Результатом всех этих благоприятных событий стало то, что разница в процентных ставках по итальянским и немецким гособлигациям, которая является показателем рисков в Европе и которая резко выросла в марте, сейчас опустилась до февральского уровня. Еще один результат - укрепление общеевропейской валюты в прошлом месяце на 4,8%, открывающее возможности для дальнейших ралли. Не удивительно, что экономисты сейчас бросились менять прогнозы в отношении европейской экономики, европейской валюты и Европы в целом.

Фундаментальные валютные факторы евро выглядят особенно впечатляюще на фоне доллара, у которого сейчас трудные времена. Такого провального июля у американской валюты не было с 2010 года. Ситуация осложняется растущим числом заражений коронавирусом в США, которое превысило уже 5 миллионов. Есть, конечно, и другие причины. Это и противостояние между республиканцами и демократами по вопросу об очередной программе помощи экономике и населению; и конечно же, предстоящие в ноябре президентские выборы и многое другое.

Все эти риски и неприятности еще больше укрепляют евро. К тому же, имеются четкие признаки того, что еврозоне удалось разорвать связь между открытием экономик ее членов после карантинов и возвратом пандемии новой коронавирусной инфекции. Разрыв этой связи улучшил прогнозы по росту еврозоновской и европейской экономик. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидают, что ВВП Евросоюза увеличится в 2021 году на 5,5%, что на 1,5% выше, чем темпы предполагаемого роста ВВП США в следующем году. По данным МВФ, подобное без малого за 30 лет (после 1992 г.) происходило всего восемь раз.

Конечно, никто не сбрасывает со счетов пандемию. В нескольких европейских странах сейчас зафиксированы серьезные вспышки болезни. К примеру, количество новых заражений в первой европейской экономике – Германии превысило за прошлую неделю 6000. Это нависший рост за последние два месяца.

Риски новых вспышек пандемии зимой сохраняются, но, по мнению многих экономистов, Европа сейчас лучше Америки готова к борьбе как с экономическим кризисом, так и с пандемией.

Реальные процентные ставки в США сейчас рекордно низкие, и падают они быстрее, чем где бы то ни было. Это значит, что инвестиционные потоки изменили направление и что инвестиции текут сейчас обратно в Европу, где реакция властей на вспышки пандемии более предсказуема, чем в тех же США.

Пока эта динамика не изменится или пока не придет вторая волна коронавируса, по мнению Кеннета Бруска из лондонского отделения Societe Generale SA, он лично намерен советовать своим клиентам покупать евро и европейские активы.

Еще сильнее верит в светлое будущее евро как минимум в среднесрочной перспективе Питер Чатвелл из Mizuho International Plc. «Дело также в том, что с политической точки зрения евро никогда не был таким сильным». Согласно его прогнозу, через год, к июлю 2021 года курс европейской валюты по отношению к доллару США поднимется до 1,30.

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