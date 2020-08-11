Рекордное число американцев отказалось от гражданства США

Рекордное количество американцев отказываются от гражданства США, как показали данные бухгалтерской компании из Нью-Йорка, пишет Independent.

В компании Bambridge Accountants сообщили, что в первой половине 2020 года от гражданства США отказались 5816 человек - на 1210% больше, чем за предыдущие шесть месяцев, когда было зарегистрировано только 444 подобных случая.

Первые два квартала 2020 года также занимают первое и второе место с рекордными показателям - 2909 и 2907 соответственно.

За весь 2019 год всего 2072 американца отказались от своего гражданства.

Bambridge специализируется на подготовке и подаче налоговых деклараций для экспатриантов из США и Великобритании, особенно в творческих сферах, таких как актерское мастерство.

В компании сослались а на пандемию как на основной фактор, который побуждает экспатов из США разрывать связи и избегать нынешнего политического климата и непомерных налогов.

Алистер Бэмбридж, партнер фирмы, сказал CNN: "В основном это люди, которые уже покинули США и просто решили, что им все надоело".

"Мы видели, что люди переживают по поводу всего, что происходит из-за президента Дональда Трампа, как (в США) справляются с пандемией коронавируса, и политики США в настоящий момент", - добавил он.

За пределами США на данный момент проживает около 9 миллионов американцев.

Каждый год они должны подавать налоговые декларации и сообщать обо всех своих счетах в иностранных банках, инвестициях и пенсиях.

Бэмбридж также пояснил, что нынешняя пандемия коронавируса дала людям время пересмотреть свои связи с США и решить, что "нынешний политический климат и ежегодная налоговая отчетность в США - это слишком тяжело".

Положительным моментом является то, что те, кто сохранил свое гражданство, по-прежнему имеют право на любые стимулирующие выплаты, санкционированные правительством США в ответ на пандемию коронавируса.

Отвечая на вопрос о влиянии ноябрьских выборов на количество людей, отказывающихся от гражданства, Бэмбридж сообщил, что "если президент Трамп будет переизбран, мы полагаем, что будет еще одна волна людей, которые решат отказаться от своего (американского) гражданства".

Чтобы отказаться от своего гражданства, американцы должны уплатить государственный сбор в размере 2350 долларов, а те, кто проживает за границей, должны сделать это лично в посольстве США.

Каждые три месяца правительство США публикует имена тех, кто отказался от гражданства. Записи Министерства внутренней безопасности показывают, что в 2018 году, по последним доступным данным, 761901 человек были натурализованы в качестве граждан США.