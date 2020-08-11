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Пекин ввел санкции против 11 американских политиков

Москва, 11.08.2020
#Китай vs США
#Политика
  • Пекин ввел санкции против 11 американских политиков

EPA\TASS

Между Пекином и Вашингтоном все сильнее разгорается еще одна война – санкционная. Соперники в ней обмениваются ударами, как и в других войнах. В ответ на санкции Госдепа США, введенные на прошлой неделе против китайских чиновников, которые отвечают за исполнение закона о безопасности Гонконга, Пекин объявил о контрсанкциях. В черный список внешнеполитического ведомства КНР попали 11 американских законодателей и руководителей известных неправительственных организаций, которые проявляют наибольшую активность в антикитайской политике Вашингтоне и, в первую очередь, в событиях вокруг Гонконга. Под китайские санкции попали сенаторы Марк Рубио, Тед Круз, Том Коттон, Джош Хоули и Пэт Туми, конгрессмен Крис Смит, главы Национального демократического института по международным вопросам (NDIFIA), Национального фонда демократии (NED), Международного республиканского института (IRI), Human Rights Watch и Freedom House.

Стоит отметить, что Пекин, как обычно, зеркально отвечает на выпады и удары США и не предпринимает враждебных действий первым. В минувшую пятницу США объявили санкции против главы гонконгского правительства Кэрри Лам и еще десяти высокопоставленных китайских и гонконгских чиновников. У попавших под санкции граждан КНР замораживаются банковские счета в американских банках и активы на территории США, им запрещается въезд в Америку.

Эффективность американских санкций, как всегда, под большим вопросом. Не ясно, имеются ли у лиц в черном списке Госдепа активы на территории США? Кстати, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, объявляя о введении санкций, не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь. Можно предположить, что они точно такие же, что и в американских санкциях: замораживание активов и запрет на въезд.

Китайские чиновники из черного списка бодро утверждают, что санкции не окажут никакого влияния на их жизни. Кэрри Лам, например, заявила на пресс-конференции, что и не собиралась посещать США и что у нее нет там активов.

Правда, у главы гонконгского правительства учится в Гарварде сын. Как пишет Guardian, о нем уже две недели ничего не известно после того, как он якобы сообщил живущему с ним в одной комнате в общежитии студенту, что ему необходимо вернуться в Гонконг.

«Попасть в санкционный список США означает, что я сделал то, что должен был сделать для Китая и Гонконга,- прокомментировал американские санкции еще один фигурант – глава канцелярии Центрального народного правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин.- Эти санкции бесполезны, потому что у меня нет активов за границей. Конечно, я готов послать мистеру Трампу сто долларов, чтобы он их заморозил».

Точно такой же символический характер носят и китайские санкции против американцев, потому что у попавших в черный китайский список лиц едва ли есть активы на территории КНР, которые можно было бы заморозить.

Санкционная война – очередной фронт в противостоянии между США и КНР. Напомним, список причин резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином можно перечислять долго. Это, конечно, и Huawei, и права человека, нарушаемые в Синьцзяне; и закон о безопасности Гонконга, и поддержка Америкой мятежного Тайваня, включая проходивший в последние дни визит на остров министра здравоохранения США Алекса Азара, и многое другое.

Очевидно, Рубио и Круз могут гордиться по примеру Ло тем, что они тоже делают то, что должны делать. Эти американские сенаторы попали под китайские санкции второй раз. Они уже находятся под санкциями МИД КНР, введенными в ответ на американские санкции против китайских чиновников за притеснения уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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