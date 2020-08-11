Курс доллара: стабилизация рубля носит временный характер

В первый рабочий день этой недели рубль развернулся вверх к доллару и ускорил свой рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 73,49 руб., что на 23,75 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Ещё больше потерял вчера евро, курс которого составил 86,39 руб. (-46,75 коп.).

Таким образом, рубль в понедельник укрепился в обеих валютных парах из-за возобновившегося интереса инвесторов к рисковым активам. Кроме того, российскую валюту поддержали мировые цены на нефть, которые пошли вверх после слов главы Saudi Aramco о восстановлении спроса на сырьё в Азии.

Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent выросла сразу на 1,53% – до 45,08 долл. за бочку. Ещё больше подорожали фьючерсы на нефть WTI, которые торговались по 42,09 долл. за баррель (+2,11%).

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытия Брокер», у рубля сейчас больше шансов для стабилизации, чем поводов для слабости. Как пояснил он, после июльского ослабления курса и роста доходностей ОФЗ сложились вполне удобные условия для возвращения нерезидентов.

«Аукционы ОФЗ, которые были проведены 5 августа, оказались более успешными по параметру спроса, чем июльские размещения. А отложенный туристический сезон на зарубежных курортах, если и окажет давление на рубль, но всё-таки не такое сильное, как можно было предположить. Уверен, что объём зарубежных поездок будет значительно меньше, чем в прошлом году. Поэтому в августе у нашей валюты шансов для стабилизации и попыток укрепления существенно больше, чем поводов для слабости», – резюмировал Кочетков.

Однако не все эксперты верят в дальнейшее укрепление национальной валюты. В частности, Дмитрий Голубовский из ФГ «Калита-Финанс» считает, что курс рубля в дальнейшем может продолжить слабеть при росте доллара на рынке форекс.

«В такой ситуации пара евро-доллар может уйти вниз на 3-4% от текущих показателей, что укрепит доллар к рублю. Тогда уже в ближайшей перспективе «американец» будет торговаться выше 75,00 руб.», – подчеркнул он.

При этом, эксперт опасается, что против нацвалюты сыграют события в Белоруссии, где оппозиция не признала итоги президентских выборов и собирается решать всё на улицах и площадях.

«Инвесторы ещё хорошо помнят, чем закончился для рубля украинский «майдан», поэтому опасаясь «майдана» белорусского, они могут начать избавляться от рисковых активов. Если это произойдёт, то психологическая отметка в 75,00 будет легко пробита, что откроет доллару дорогу в коридор 76,50-77,00», – резюмировал Голубовский.

Олег Богданов из QBF также полагает, что на рубль будут давить внешние факторы, в первую очередь резкое падение турецкой лиры к доллару, что уже создало общее давление в мире на валюты ЕМ.

Другим важнейшим фактором, который может ослабить рубль, может стать, как считает эксперт, уменьшение объёма (почти в два раза) продаж валюты ЦБ на внутреннем рынке в августе.

«Тем самым, курс рубля на этой неделе, скорее всего, останется в рамках коридора 72,50-74,50 с перспективой пробоя рубежа в 75,00», – резюмировал он.