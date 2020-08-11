Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: стабилизация рубля носит временный характер

Москва, 11.08.2020
  • Курс доллара: стабилизация рубля носит временный характер

Алексей Павлишак/ТАСС

В первый рабочий день этой недели рубль развернулся вверх к доллару и ускорил свой рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 73,49 руб., что на 23,75 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Ещё больше потерял вчера евро, курс которого составил 86,39 руб. (-46,75 коп.).

Таким образом, рубль в понедельник укрепился в обеих валютных парах из-за возобновившегося интереса инвесторов к рисковым активам. Кроме того, российскую валюту поддержали мировые цены на нефть, которые пошли вверх после слов главы Saudi Aramco о восстановлении спроса на сырьё в Азии.

Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent выросла сразу на 1,53% – до 45,08 долл. за бочку. Ещё больше подорожали фьючерсы на нефть WTI, которые торговались по 42,09 долл. за баррель (+2,11%).

По мнению Андрея Кочеткова из «Открытия Брокер», у рубля сейчас больше шансов для стабилизации, чем поводов для слабости. Как пояснил он, после июльского ослабления курса и роста доходностей ОФЗ сложились вполне удобные условия для возвращения нерезидентов.

«Аукционы ОФЗ, которые были проведены 5 августа, оказались более успешными по параметру спроса, чем июльские размещения. А отложенный туристический сезон на зарубежных курортах, если и окажет давление на рубль, но всё-таки не такое сильное, как можно было предположить. Уверен, что объём зарубежных поездок будет значительно меньше, чем в прошлом году. Поэтому в августе у нашей валюты шансов для стабилизации и попыток укрепления существенно больше, чем поводов для слабости», – резюмировал Кочетков.

Однако не все эксперты верят в дальнейшее укрепление национальной валюты. В частности, Дмитрий Голубовский из ФГ «Калита-Финанс» считает, что курс рубля в дальнейшем может продолжить слабеть при росте доллара на рынке форекс.

«В такой ситуации пара евро-доллар может уйти вниз на 3-4% от текущих показателей, что укрепит доллар к рублю. Тогда уже в ближайшей перспективе «американец» будет торговаться выше 75,00 руб.», – подчеркнул он.

При этом, эксперт опасается, что против нацвалюты сыграют события в Белоруссии, где оппозиция не признала итоги президентских выборов и собирается решать всё на улицах и площадях.

«Инвесторы ещё хорошо помнят, чем закончился для рубля украинский «майдан», поэтому опасаясь «майдана» белорусского, они могут начать избавляться от рисковых активов. Если это произойдёт, то психологическая отметка в 75,00 будет легко пробита, что откроет доллару дорогу в коридор 76,50-77,00», – резюмировал Голубовский.

Олег Богданов из QBF также полагает, что на рубль будут давить внешние факторы, в первую очередь резкое падение турецкой лиры к доллару, что уже создало общее давление в мире на валюты ЕМ.

Другим важнейшим фактором, который может ослабить рубль, может стать, как считает эксперт, уменьшение объёма (почти в два раза) продаж валюты ЦБ на внутреннем рынке в августе.

«Тем самым, курс рубля на этой неделе, скорее всего, останется в рамках коридора 72,50-74,50 с перспективой пробоя рубежа в 75,00», – резюмировал он.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  2. Конец сланцевой революции
    Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
  3. Данные — это новый мусор
    Объемы данных не дают стратегических преимуществ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама