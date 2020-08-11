Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в тяжёлом состоянии

Залуженного артиста России, который обвиняется в смертельном ДТП, экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Как передаёт РИА Новости, его вынесли из суда на носилках. После чего машина «Скорой помощи» доставила его в больницу. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, состояние актёра тяжёлое.

«Медики заподозрили у него предынфарктное или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов… Сделали из этого ДТП шоу», – пояснил юрист.

Пока судебное заседание отложили на среду. Другие подробности пока не сообщаются.