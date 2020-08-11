Минздрав сообщил, на какой срок новая вакцина защитит от коронавируса

Вакцина от коронавируса - Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека, которую Россия зарегистрировала 11 августа, опередив другие страны, сможет создать иммунитет к коронавирусу на два года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, назвав этот срок длительным.

По сведениям Минздрава, вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19, она «прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой)».

Ранее о регистрации вакцины от коронавируса объявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Там же было сообщено, что производством Гам-КОВИД-Вак займется ее разработчик, Центр им. Гамалея, совместно с входящим в АФК «Система» предприятием «Биннофарм».

Первыми будут привиты от коронавируса врачи и учителя.

Новую вакцины уже «опробовала» на себе одна из дочерей Владимира Путина.