Вход/Регистрация Подписка

Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

Москва, 11.08.2020

Владимир Болибок – российский врач аллерголог-иммунолог – назвал симптомы нового смертельного вируса SFTS. В интервью Радио «Комсомольская правда», выдержки из которого публикует РИА Новости, специалист заявил, что первым признаком зарашения является тяжёлая лихорадка.

«Это резкий скачок температуры тела, минимум до 39 градусов. Кроме того, головная боль, боли и ломота во всём теле, а также развитие синдрома тромбоцитопении», – подчеркнул Болибок.

При этом врач пояснил, что тромбоциты – это клетки, отвечающие за свертываемость крови. Также, как отметил он, кровотечение при вирусе может привести к летальному исходу.

«Это может случиться, если кровоизлияние произойдёт в перикарде, почке или головном мозге. Наши специалисты утверждают, что по характеристикам в РФ есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS», – резюмировал Болибок.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о вспышке вируса SFTS в Китае. Заболевание диагностировали уже уже 60 человек. Семеро из них скончались.

Наша справка

Вирус SFTS впервые выявили ещё 2011 году. Однако после этого о нём долгие годы не было слышно. Известно, что вирус передаётся от клещей к человеку, а также от заражённого человека к другому человеку через кровь или слизистую.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  2. Конец сланцевой революции
    Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
  3. Данные — это новый мусор
    Объемы данных не дают стратегических преимуществ
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама