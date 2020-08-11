Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

Владимир Болибок – российский врач аллерголог-иммунолог – назвал симптомы нового смертельного вируса SFTS. В интервью Радио «Комсомольская правда», выдержки из которого публикует РИА Новости, специалист заявил, что первым признаком зарашения является тяжёлая лихорадка.

«Это резкий скачок температуры тела, минимум до 39 градусов. Кроме того, головная боль, боли и ломота во всём теле, а также развитие синдрома тромбоцитопении», – подчеркнул Болибок.

При этом врач пояснил, что тромбоциты – это клетки, отвечающие за свертываемость крови. Также, как отметил он, кровотечение при вирусе может привести к летальному исходу.

«Это может случиться, если кровоизлияние произойдёт в перикарде, почке или головном мозге. Наши специалисты утверждают, что по характеристикам в РФ есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS», – резюмировал Болибок.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о вспышке вируса SFTS в Китае. Заболевание диагностировали уже уже 60 человек. Семеро из них скончались.

Наша справка

Вирус SFTS впервые выявили ещё 2011 году. Однако после этого о нём долгие годы не было слышно. Известно, что вирус передаётся от клещей к человеку, а также от заражённого человека к другому человеку через кровь или слизистую.