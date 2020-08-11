Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян о мощном похолодании

Тёплая погода, которая держится в России последние дни, уже в ближайшее время сменится мощным похолоданием. Как предупреждают метеорологи, арктическое вторжение понизит температурный фон и обрушит на большую часть Русской равнины ливни и штормовой ветер.

Погода на Урале. Точный прогноз синоптиков

Ещё в конце прошлой недели на Урале стояла аномальная жара, а большая часть региона находилась под влияние обширных южных потоков, которые пришли сюда из Средней Азии.

Однако с понедельника всё стало меняться. На смену тёплым воздушным массам на Урал ворвался высокий, но пока малоподвижный циклон из Арктики, который и станет формировать климатическую ситуацию здесь, как минимум до выходных.

Так, на Екатеринбург уже обрушился очень сильный ливень с грозами, а воздух сегодня остывал до плюс 13. Завтра осадков в столице Урала станет меньше, но при этом температура воздуха сохранится на осенних показателях – днём градусники будут показывать плюс 15-16, ночью – плюс 7-10. При этом очередная мощная порция небесной влаги выльется на Екатеринбург в воскресенье, 16 августа. Тогда же возможно усиление ветра до 20-22 метров в секунду, а воздух остынет до плюс 11-13.

Пасмурная, дождливая погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие дни также в Магнитогорске и Челябинске. Правда, температура воздуха на Южном Урале будет более высокая. В частности, в период с 12 по 16 августа столбики термометров днём будут держаться на уровне плюс 16-18. Мощное похолодание доберётся до Челябинска и Магнитки в понедельник, 17 августа, когда похолодает до плюс 14-15, пойдёт дождь и усилится ветер.

Прогноз погоды на 14 дней в регионах Центрального федерального округа

Сильное похолодание, согласно прогнозам синоптиков, также ждёт регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Ухудшение погодных условий здесь будет сопровождаться понижением температуры воздуха, дождями и шквалистым ветром.

Так, ещё вчера в Твери было плюс 25, сегодня – плюс 17. А уже в ночь на среду, 12 августа воздух здесь остынет до плюс 9. Также холодно будет в Рязани, Туле и Калуге. Как минимум до конца второй декады августа в этих городах будет очень пасмурно, местами ожидаются сильные ливни, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В 20-х числа последнего месяца календарного лета 2020 в регионах ЦФО вновь станет тепло и солнечно. Однако такая климатическая обстановка продержится всего несколько дней, после чего опять выпадут обильные осадки, а столбики термометров с плюс 22-23 опустятся до плюс 17.

Погода в СПб на 14 дней

Очень нестабильная погода в ближайшие две недели ожидается в Санкт-Петербурге. На смену комфортной погодной обстановке в город на Неве придёт климатическая неразбериха. Так, в среду и четверг при сильной облачности обойдётся без привычных для СПб дождей. Но столбики термометров станут держаться на осенних показателях: ночью синоптики обещают плюс 8-10, днём – плюс 15-17. Ближе к концу недели в Северную столицу внезапно вернётся лето: выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 23-25.

Такая погода будет сохранится до 20-21 августа. Новая волна холода накроет Петербург и Ленинградскую область 23 августа: арктическое вторжение остудит воздух до плюс 15-16, станет пасмурно, дождливо и ветрено. С такой погодой город на Неве, вероятнее всего, войдёт в календарную очень.

Прогноз погоды до конца лета в Москве

В Москве погода уже испортилась. После вчерашних плюс 26-27, во вторник столбики термометров упали до плюс 20, ближе к полуночи воздух остынет до плюс 15, возможны небольшие осадки.

Виной всему арктический циклон, который в среду днём не позволит столбикам термометров подняться выше плюс 17. При этом усилится ветер и пойдёт дождь, который возможно будет сопровождаться раскатами грома.

В пятницу, 14 августа и в субботу, 15 августа с наступлением темноты похолодает ещё сильнее – метеорологи обещают всего плюс 7-10. Согласно прогнозу синоптиков, пасмурная, промозглая погода сохранится в столичном регионе до начала последней декады августа.

Примерно 20-22 числа, вновь станет тепло – плюс 23-25. Однако в последнюю неделю последнего календарного месяца лета 2020 станет в очередной раз пасмурно и прохладно. Ожидается пронизывающий северный ветер и осадки, а погодные градусники покажут плюс 15-16.